Um homem matou o filho, de apenas três anos, e a mulher esta quarta-feira de manhã, na localidade de Algemesí, cerca de 30 quilómetros a sul de Valência, avança o El País. A mulher, uma cidadã venezuelana de 41 anos, não estava sinalizada pela Sistema VioGén, um organismo do Ministério do Interior que acompanha as vítimas de violência.
O duplo homicídio aconteceu pelas seis da manhã desta quarta-feira, segundo as autoridades, que foram chamadas depois lhes terem chegado relatos de uma discussão familiar na casa onde a família vivia. A mulher terá sido degolada e a criança, de três anos, foi asfixiada, segundo apontam os primeiros indícios. A polícia tentou ainda manobras de reanimação para salvar a criança, que não foram bem sucedidas.
O alegado homicida, de nacionalidade colombiana, não terá aceitado bem que a companheira tenha decido terminar a relação.
Só este ano, 17 mulheres já foram mortas pelos atuais ou ex-companheiros em Espanha.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]