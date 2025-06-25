Um homem matou o filho, de apenas três anos, e a mulher esta quarta-feira de manhã, na localidade de Algemesí, cerca de 30 quilómetros a sul de Valência, avança o El País. A mulher, uma cidadã venezuelana de 41 anos, não estava sinalizada pela Sistema VioGén, um organismo do Ministério do Interior que acompanha as vítimas de violência.

O duplo homicídio aconteceu pelas seis da manhã desta quarta-feira, segundo as autoridades, que foram chamadas depois lhes terem chegado relatos de uma discussão familiar na casa onde a família vivia. A mulher terá sido degolada e a criança, de três anos, foi asfixiada, segundo apontam os primeiros indícios. A polícia tentou ainda manobras de reanimação para salvar a criança, que não foram bem sucedidas.

O alegado homicida, de nacionalidade colombiana, não terá aceitado bem que a companheira tenha decido terminar a relação.

Só este ano, 17 mulheres já foram mortas pelos atuais ou ex-companheiros em Espanha.