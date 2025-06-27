A antiga candidata presidencial Ana Gomes defendeu, esta quinta-feira, que o PS deve apoiar o ex-líder socialista António José Seguro nas presidenciais do próximo ano para “federar esquerda e democratas”, considerando que outra opção “será divisionista”.

Através da rede social Bluesky, Ana Gomes partilhou a notícia desta noite de que António Vitorino não será candidato às eleições presidenciais que vão escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.

“Como sempre. Mais evidente fica o que já apontei: António José Seguro deve ser o candidato apoiado por PS. Para federar esquerda e democratas”, defendeu. Na opinião da antiga candidata presidencial, “qualquer outra cartada será divisionista e suicida”.

O antigo comissário europeu António Vitorino anunciou que não vai concorrer às eleições presidenciais do próximo ano, referindo que a sua candidatura “não conseguiu reunir o consenso” para poder ser única na sua área política.

“Não me apresentarei a candidato. Eu sempre disse, fui sempre coerente, de que devia haver apenas um candidato nesta área politica (…) e manifestamente há um dado objetivo: a minha candidatura não conseguiu reunir o consenso para poder ser uma candidatura única desta área e portanto eu não me apresentarei”, anunciou esta noite António Vitorino na SIC Notícias.

O antigo comissário europeu enfatizou que não reúne “as condições para ser o candidato do centro-esquerda”.