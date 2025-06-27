Juliana Marins, a turista brasileira de 26 anos que caiu num vulcão na Indonésia na última sexta-feira, terá morrido de traumatismo por força do impacto, revela a autópsia realizada no Hospital Bali Mandara, em Bali.

De acordo com o portal brasileiro G1, a principal causa de morte foram as múltiplas fraturas e lesões espalhadas por quase todo o corpo, incluindo nos órgãos internos, no tórax e no abdómen. “Encontrámos arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento”, afirmou esta sexta-feira o especialista forense Ida Bagus Alit.

O médico revelou, ainda, que a jovem brasileira terá morrido cerca de 20 minutos depois da queda. “Por exemplo, havia um ferimento na cabeça, mas nenhum sinal de hérnia cerebral, que geralmente ocorre de várias horas a vários dias após o trauma. Da mesma forma, no tórax e no abdómen, houve sangramento significativo, mas nenhum órgão apresentou sinais de retração que indicassem sangramento lento”, relatou Alit, sugerindo que “a morte ocorreu logo após os ferimentos”.

Deste modo, a possibilidade de hipotermia como causa da morte foi descartada devido à natureza das lesões e à grande quantidade de sangramento encontrada. Embora a autópsia seja considerada provisória até a conclusão dos exames toxicológicos (um procedimento normal que leva cerca de duas semanas), a causa principal já está estabelecida.

O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira, altura em que Juliana realizava uma caminhada pelo vulcão Rinjani (o segundo maior vulcão da Indonésia) acompanhada de um grupo de mais cinco pessoas e um guia. Minutos depois de ter ficado sozinha a descansar, o grupo deu conta da sua falta e voltou para trás, descobrindo que tinha caído vários metros numa escarpa do vulcão. Na terça-feira, a equipa de resgate confirmou a morte da jovem brasileira.