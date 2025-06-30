A União Europeia (UE) está disponível para aceitar um acordo comercial com os EUA que inclui uma taxa universal de 10% em muitas das exportações europeias, avança a agência Bloomberg. No entanto, segundo estas informações, o bloco dos 27 espera que os EUA se comprometam a algumas exceções a aplicar a setores estratégicos, através de taxas mais baixas a aplicar ao setor farmacêutico, das bebidas alcoólicas, semicondutores a aeronaves comerciais.

A partir de informações de fontes próximas das negociações, a UE estará também a defender a aplicação de quotas e exceções à indústria automóvel e a componentes para carros, que têm uma taxa de 25%. Também haverá vontade de reduzir as taxas de 50% aplicadas a produtos como aço e alumínio.

A Bloomberg refere que a Comissão Europeia vê esta questão como “ligeiramente mais favorável” para os EUA, mas que ainda poderia concordar com um acordo deste tipo.

O bloco dos 27 tem até 9 de julho para chegar a um acordo com a administração norte-americana antes do aumento das tarifas.

Até agora, fonte oficial da Comissão Europeia ainda não comentou a notícia.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]