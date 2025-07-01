A ministra da Administração Interna disse esta terça-feira que o Governo pretende investir no reforço da capacidade operacional da unidade de trânsito da GNR, entregando 44 carros a esta força de segurança.

Maria Lúcia Amaral esteve esta terça-feira de manhã presente na cerimónia militar do dia da unidade nacional de trânsito, que decorreu no Parque das Nações, em Lisboa, e garantiu que “o reforço da sua capacidade operacional é algo que se integra numa visão estratégica mais ampla da visão do Governo”.

A propósito da entrega de 44 carros a esta unidade, cujas chaves foram benzidas pelo capelão da GNR também esta terça-feira de manhã, e no valor de 1,3 milhões de euros, a ministra responsável pela Administração Interna reafirmou o compromisso da tutela para reorganizar a unidade nacional de trânsito da GNR – medida que consta no programa do Governo -, ainda que não tenha adiantado de que forma o vai fazer.

Durante o discurso feito na cerimónia, Maria Lúcia Amaral referiu que o Governo pretende reforçar o policiamento de visibilidade e de proximidade, implementar o plano estratégico nacional de combate à sinistralidade rodoviária, simplificar o pagamento das contraordenações rodoviárias e melhorar os sistemas de informação entre as forças de segurança e a autoridade nacional de segurança rodoviária.

“A segurança rodoviária e a redução dos índices de sinistralidade são para o Governo uma prioridade absoluta“, apontou a ministra, acrescentando que “a sinistralidade rodoviária continua a marcar a vida de demasiadas famílias em Portugal”.