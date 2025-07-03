Uma mulher grávida de 31 semanas acabou por perder o bebé depois de demorar cerca de quatro horas para ser atendida em virtude de as urgências obstétricas dos hospitais da Margem Sul estarem todas fechadas, incluindo a do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que devia estar em funcionamento mas fechara por sobrelotação.

Segundo a RTP. a mulher de 38 anos, do Barreiro, tentou contactar a linha SNS24 por volta das 23h00, sem ser atendida. Depois de contactar o 112, os bombeiros do Barreiro só foram ativados às 01h55, encontrando a grávida com hemorragias. Os socorristas procuraram a urgência de obstetrícia mais próxima, porém, àquela hora, nenhuma urgência especializada nos três hospitais da Margem Sul — o Hospital do Barreiro; o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o Hospital de São Bernardo, em Setúbal — estava aberta.

Os bombeiros, segundo a televisão, acabaram por levar a grávida para o Hospital de Cascais, onde chegaram às 3h09 da manhã, depois de um percurso de mais de uma hora — durante o qual acabou por sofrer um descolamento da placenta (da qual já tinha antecedentes). Quando a mulher chegou, segundo confirmou o hospital à RTP, o feto estava sem vida.

Este caso soma-se ao de uma mulher de 37 anos que perdeu o bebé depois de ter sido atendida em cinco hospitais, incluindo as três urgências na Margem Sul. Após a cesariana de emergência, a recém-nascida nasceu com 4,5 quilogramas, com batimentos cardíacos fracos e sinais de sofrimento fetal. A bebé, apesar das manobras de reanimação, não resistiu.