Um homem de 35 anos foi detido por suspeita de ter dado início a dois incêndios florestais, nos dias 19 e 23 de junho, em Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Num comunicado enviado à agência Lusa, aquela força indicou que o suspeito, com um isqueiro, “ateou os referidos incêndios nas imediações da sua residência, em zona de vasta mancha florestal, constituída por matos, eucaliptos e pinheiros, junto de vias de acesso pedonal (vulgo carreiros)”.

A ação ocasionou “cerca de 215 metros quadrados de área ardida, que só não tomaram proporções mais gravosas devido ao atempado alerta e uma rápida e eficaz intervenção dos meios de combate”. Segundo as investigações conduzidas, os factos “terão sido alegadamente potenciados pelo consumo excessivo de álcool”.

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A investigação suspeita ainda de que o homem possa “ser o autor de outros incêndios florestais ocorridos na mesma zona, em anos anteriores, considerando o padrão espaço-temporal e o modus operandi“, acrescentou a PJ.

O detido será apresentado à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.