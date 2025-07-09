A família materna desconhece o exato paradeiro de Khaley, de cinco anos — sabendo apenas que foi levada para o Egito pelo pai — mas porque receberam uma notícia preocupante: a menina de 5 anos terá sido prometida em casamento a um menino com 9 anos.
“A Khaley nasceu em Torrejón de Ardoz (Madrid), cresceu aqui, andou na escola aqui, tem os seus amigos aqui. Ela tem sua vida aqui. Ela está desaparecida há mais de dois anos e meio e ninguém confirmou se ela está bem. Ninguém agiu com a urgência que esta situação exige”, relatou Alba, a mãe da menina através das redes sociais do SOS Pessoas Desaparecidas.
Joaquín Amils, presidente do SOS Desaparecidos, afirmou ao El Espanol que a associação tomou conhecimento de que a menina se tinha tornado noiva porque um membro da família [paterna] egípcia, que está em conflito com eles [a família materna], contou a Alba que houve uma “grande festa onde noivaram Khaley com um menino de 9 anos”. O casamento está planeado para quando o rapaz atingir os 15 anos, sendo que nessa altura a menina terá 11 anos.
El infierno de Alba: “Han secuestrado a mi hija. Se la han llevado a Egipto y van a casarla con un chico de 10 años” https://t.co/QY77WdUpaz a través de @elperiodico
— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) July 7, 2025
Amils explicou ao jornal espanhol que, em 2022, o pai de Khaley, que quando esta nasceu nem a reconheceu de imediato como filha, contou à mãe, que tinha a guarda da menina, que a sua avó estava a morrer. O último desejo da idosa era conhecer os netos, mas mesmo assim Alba começou por recusar a deslocação da filha com o pai.
Acabou por ceder perante a insistência do homem, de quem era vítima de violência doméstica há vários anos. Foi a própria a emitir um passaporte para a menina e uma autorização para que o ex-parceiro viajasse com Khaley para conhecer a família paterna, com a condição de que esta retornasse no início de setembro de 2022, o que nunca aconteceu.
Perante as desculpas sucessivas para o não regresso de Khaley a Espanha, Alba decidiu, já no final de 2022, viajar pessoalmente até ao Egito para recuperar a filha. Acabou a ser agredida pelo pai da filha e dirigiu-se à polícia egípcia para apresentar queixa de agressões e sequestro da filha. Teve de ser auxiliada pela Embaixada da Espanha, que lhe garantiu uma viagem de regresso.
No regresso a Espanha sem a filha, relatou o incidente às autoridades judiciais nacionais, mas nenhuma providência foi tomada, como relatou ao El Espanol. Segundo Joaquín Amils, da SOS Desaparecidos, o principal motivo do atraso na ação das autoridades espanholas é a dificuldade na classificação do caso enquanto um sequestro, já que a mãe começou por autorizar a saída da menor para o estrangeiro.
Foi entretanto lançada uma petição para que Khaley regresse a casa. “Um país como a Espanha não pode permitir que uma menor desapareça no exterior sem consequências. Porque Khaley é uma menina espanhola e merece voltar para casa”, apela Amils.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]