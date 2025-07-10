Carlos Oliveira, que foi secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação durante o Governo de Passos Coelho, entre 2011 e 2013, vai ser presidente do Conselho de Administração da TAP. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, durante a conferência de imprensa de apresentação dos detalhes sobre a privatização da companhia aérea.

Mantém-se a atual equipa liderada por Luís Rodrigues, que continuará a ser o CEO da TAP. Atualmente, Luís Rodrigues acumula o cargo de CEO com o de chairman. Segundo Miguel Pinto Luz, o Governo decidiu separar os dois cargos para ter um “modelo de governo mais adequado, tendo um chairman e um CEO”.

Descrito por Pinto Luz como um “gestor reconhecido”, Carlos Oliveira é atualmente presidente do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), cargo que ocupa desde outubro. Foi, entre 2019 e 2024, presidente da Fundação José Neves e conselheiro do Conselho Europeu da Inovação entre 2019 e 2021, além dos vários cargos, executivos e não executivos, que exerceu em empresas. Após integrar o Governo foi ainda presidente da Startup Braga. Começou a carreira como fundador da MobiComp, que vendeu à Microsoft em 2008, tendo trabalhado na gigante tecnológica durante dois anos.

É licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho. Segundo o seu perfil no LinkedIn, em maio deste ano acabou um curso da IATA (a Associação Internacional de Transporte Aéreo) em Aeronáutica, Aviação, Ciência Aeroespacial e Tecnologia, que inclui módulos como “introdução à indústria da aviação num mundo em mudança”, “gestão de receitas de companhias aéreas” e “serviço ao cliente em companhias aéreas”.

Na mesma conferência de imprensa foi revelado que vai ser criada uma comissão especial de acompanhamento da privatização, tal como determina a lei, que será presidida por Daniel Traça, diretor da ESAD de Barcelona e ex-reitor da Nova SBE, e terá ainda entre os seus membros Luís Cabral, professor da Universidade de Nova Iorque, e Rui Albuquerque, professor na Universidade de Boston.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]