A Câmara Municipal de Matosinhos exigiu esta quinta-feira à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e à GNR que atuem imediatamente perante um “grave foco de poluição” detetado na praia de Angeiras Norte, proveniente de uma descarga.

“A Câmara de Matosinhos exige que as entidades competentes, nomeadamente o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e a APA, assim como aos demais organismos com responsabilidade nesta matéria, que atuem com eficácia e urgência porque não basta monitorizar, é preciso agir”, referiu a autarquia, num comunicado enviado à Lusa.

Segundo o município, liderado pela socialista Luísa Salgueiro, é imperativo que as análises da água tenham resultados em tempo útil e que se identifique imediatamente a origem “desta descarga criminosa”.

O foco de poluição na praia de Angeiras Norte é resultado de uma descarga no rio Onda, em Vila do Conde, ocorrida na terça-feira, revelou.

Os técnicos da autarquia intervieram no próprio dia e esta quinta-feira, quando voltaram ao local, constataram que a mancha poluente se intensificou e tem um odor mais intenso, salientou.

A câmara sublinhou que o problema, que configura uma ameaça direta à saúde pública e ao património ambiental da região, persiste sem solução à vista.

“É inaceitável que, passados dias, não tenha sido ainda identificado o agente poluidor, nem travada esta descarga que já compromete a qualidade das águas em Angeiras Norte e Labruge”, criticou.

E acrescentou: “A autarquia de Matosinhos não permitirá que as praias do concelho sejam transformadas em vítimas silenciosas de negligência ambiental”.

Para a câmara é necessário que haja responsabilidade, transparência e medidas concretas para estancar “este atentado”, garantir a segurança da população e impedir que situações como esta voltem a ocorrer.

De recordar que na quarta-feira a praia de Matosinhos foi interditada a banhos, depois de estarem desaconselhados desde segunda-feira, devido à contaminação microbiológica da água.