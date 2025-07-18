A GNR está a investigar os atos de vandalismo praticados numa sede de campanha da coligação Todos (PSD/CDS-PP/IL/PPM/MPT/Nós, Cidadãos!), que concorre às próximas autárquicas em Alenquer, com o lançamento de pó químico sobre vários elementos.

Fonte da GNR confirmou à agência Lusa ter recebido queixa e estar a decorrer inquérito sobre o caso alegadamente ocorrido na noite de terça para quarta-feira, quando quatro jovens terão entrado na sede de campanha da coligação, no Carregado, e atiraram pó químico, provocando fumo, sobre os elementos presentes.

Mais tarde, perceberam tratar-se da substância contida no interior de extintores. Segundo a GNR, o ato pode vir a configurar crime de dano e de tentativa de ofensa à integridade física.

“Desconhecidos, aproveitando-se de uma porta aberta, invadiram o espaço e descarregaram dois extintores com pó químico na sala onde se encontravam os nossos companheiros. Esta ação colocou em risco a integridade física de todos os presentes, agravada pelo facto de existir apenas uma porta de saída — que, felizmente, se encontrava aberta —, permitindo a fuga para o jardim”, relatou a coligação na sua página da rede social Facebook.

Nas instalações, encontravam-se oito pessoas da coligação a proceder a arranjos e melhoramentos das instalações.

“Consideramos esta situação de extrema gravidade, um atentado à liberdade política e aos princípios democráticos que devem reger a nossa convivência cívica”, reagiu a coligação encabeçada por Francisco Guerra, “repudiando este tipo de violência” e de “intimidação”.

Em comunicado, a concelhia de Alenquer e a distrital Oeste do PSD manifestaram “o seu veemente repúdio e profundo lamento pelo ato de vandalismo e agressão”, uma ação que “poderia ter causado sérios danos à saúde dos envolvidos“.

Para os sociais-democratas, “estes atos não intimidam, não condicionam e não abalam o compromisso firme com um projeto de mudança e transformação que a candidatura liderada por Francisco Guerra representa”.

Na corrida eleitoral à presidência da Câmara de Alenquer, no distrito de Lisboa, são já conhecidos João Nicolau (PS), Ernesto Ferreira (CDU), Francisco Guerra (PSD/CDS-PP/IL/PPM/MPT/Nós, Cidadãos!), Carlos Sequeira (Chega) e Tiago Pedro (independente).

Nas anteriores eleições autárquicas, o PS ganhou com maioria absoluta, elegendo cinco elementos para o executivo municipal, enquanto o PSD e a CDU (PCP/PEV) elegeram um cada.