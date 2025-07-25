O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou esta quinta-feira as obras de reforma da Reserva Federal (Fed, o banco central norte-americano) e protagonizou um momento de confronto público com o presidente do departamento, Jerome Powell.

O episódio foi captado pelas televisões norte-americanas e ocorreu durante a visita de Trump à sede da Fed — a primeira realizada por um líder em cerca de 20 anos —, centrando-se no custo do projeto de renovação dos edifícios da instituição.

After Jay Powell contradicted President Trump on the cost of the Federal Reserve renovations, I asked Trump’s budget chief and deputy chief of staff about the numbers: pic.twitter.com/PU2DQpdQL0 — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 25, 2025

O líder da Casa Branca tem vindo, há vários meses, a criticar Powell, inclusive nas redes sociais, onde já o apelidou de “cabeça oca”. Desta vez, e de acordo com a NBC News, acusou-o de má gestão orçamental relativa ao custo desta obra que, segundo Trump, ascende a 3,1 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros).

“Estamos a ver e parece que irá ficar por 3,1 mil milhões, aumentou um bocadinho (ou muito). Portanto 2,7 e agora 3,1”, disse Trump. Powell abanou a cabeça, contestou imediatamente a acusação e perante as câmaras de televisão disse: “Não tenho conhecimento disso. Ninguém na Fed me referiu esse número”.

O Presidente norte-americano insistiu no número e retirou do bolso um documento que, segundo afirmou, comprova a despesa alegadamente inflacionada que inclui obras num terceiro edifício. Powell rejeitou as declarações, explicando que esse terceiro bloco foi construído em 2021 e não se trata de uma nova estrutura. A troca de argumentos fez-se num tom visivelmente ríspido: “É um edifício que está a ser construído”, insistiu Trump, tendo Powell respondido que “não é novo”.

Após a visita, Donald Trump garantiu aos jornalistas que “não há tensão” com o presidente da Fed. Questionado sobre o que faria enquanto consultor imobiliário com um gestor de projeto que ultrapassasse o orçamento, Trump respondeu: “Regra geral, despedia-o”. Ainda assim, admitiu que os Estados Unidos “podem pagar praticamente qualquer coisa”.

Mais tarde, nas redes sociais, o Presidente norte-americano instou à conclusão das obras o mais rapidamente possível, referindo, também, que quer reduzir as taxas de juro. “Vamos simplesmente acabar com isto e, ainda mais importante, BAIXAR AS TAXAS DE JURO!”, pode ler-se na publicação.

Truth Social Donald Trump

Para Trump, a Fed está a agir muito lentamente na redução dos juros, medida que considera vital para baixar os custos de endividamento do Estado e facilitar o acesso ao crédito para os cidadãos. Powell, por seu turno, reitera que a economia norte-americana se encontra estável e que a política monetária deve manter-se “prudente” até existirem mais dados.

Apesar de não ter a mesma visão de Powell, Trump já anunciou que não tem intenção de despedir o atual presidente do banco central norte-americano. Contudo, já deixou claro que não o irá reconduzir no cargo, em maio de 2026.