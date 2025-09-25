Milhares de pessoas saíram à rua na noite de quarta-feira em várias cidades da Argentina para protestar e exigir justiça pelo homicídio de três mulheres numa cidade na província de Buenos Aires, divulgou esta quinta-feira a imprensa internacional.

Os corpos de Morena Verri, Brenda del Castillo e Lara Gutiérrez foram encontrados na cidade de Florencio Varela, na província de Buenos Aires, poucos dias depois do desaparecimento destas mulheres, que aconteceu na passada sexta-feira, segundo a agência de notícias Europa Press.

Os protestos, que se concentraram em localidades como Mar del Plata, La Tablada, Córdoba, Rosário, La Plata e Florencio Varela, assim como no bairro das Flores, na capital do país, reuniram um grande número de pessoas que exigiram o fim dos femicídios e o aumento da segurança para as mulheres.

Vários manifestantes lamentaram o aumento da violência de género e afirmaram que, em 2025, uma jovem foi morta a cada 36 horas.

As organizações e movimentos feministas convocaram também uma grande marcha para este sábado em todo o país sob o lema “Nenhuma vida é descartável”.

As três jovens mortas, com idades entre os 15 e os 20 anos, desapareceram em La Matanza [província de Buenos Aires] e foram encontradas esquartejadas numa casa em Florencio Varela. O homicídio foi transmitido nas redes sociais num vídeo que foi visto por cerca de 45 pessoas, segundo as forças de segurança.

Entretanto, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmou que tudo aponta para um ato de “vingança” de um “grupo internacional de tráfico de droga”.

“O narcotráfico não conhece fronteiras nem jurisdições e também comete todas as formas de violência de género. Todos devemos envolver-nos na luta para erradicar o narcotráfico”, afirmou Kicillof numa mensagem publicada nas redes sociais.

Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA.… pic.twitter.com/lbiIFuDHcK — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 24, 2025

As forças de segurança indicaram que quatro pessoas foram detidas pelo seu alegado envolvimento no crime. Todas foram encontradas no local do crime durante uma operação policial e, segundo os agentes da polícia, estavam a limpar sangue na tentativa de eliminar provas.