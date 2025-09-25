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A Rússia inaugurou esta quinta-feira a Semana Atómica Mundial, um fórum internacional em Moscovo com a presença da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e de vários líderes estrangeiros, vocacionada para expandir a influência nuclear russa.

“Rejeitamos o chamado colonialismo tecnológico. Não obrigamos os nossos parceiros a depender de soluções russas. Pelo contrário, ajudamo-los a criar a sua própria indústria nuclear soberana“, afirmou o Presidente russo, Vladimir Putin, no discurso de abertura, ao lado de dirigentes internacionais.

Pouco antes, o chefe do Governo russo, Serguei Kiriyenko, admitiu que Moscovo procura compromissos de longo prazo. “As centrais nucleares modernas operam durante 100 anos. Os acordos agora assinados moldarão o futuro”, disse Kiriyenko.

Na mesa redonda participaram o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, o responsável da Rosatom, Alexei Lykhachev, e o diretor da Associação Mundial Nuclear, Sama Bilbao y León. Grossi sublinhou que os resultados de cada central “devem visar exclusivamente fins pacíficos”, lembrando os riscos criados pela guerra russa na Ucrânia em instalações como Zaporijia.

O evento, que decorre até domingo, exibe acordos recentes de Moscovo, em particular no Sul Global, incluindo o memorando assinado na quarta-feira com o Irão para a construção de oito reatores em Bushehr, no Golfo Pérsico. A parceria surge depois da quebra da influência russa no setor energético devido às sanções ocidentais.

Durante a cerimónia, foram transmitidas imagens da partida de camiões que transportam vasos de pressão para a central em construção em El Dabaa, no Egito e empresas ligadas à Rosatom também anunciaram projetos conjuntos com universidades e empresas russas de tecnologia e perfuração.

Países como China, Turquia, Índia, Bolívia, Egito e Bielorrússia aproveitaram a feira para apresentar avanços no setor, enquanto o Irão destacou aplicações médicas da energia atómica.

A Rosatom, organizadora do fórum, exibiu igualmente o papel de empresas recentemente integradas na sua estrutura.

Um dos anúncios de maior impacto foi o contrato assinado com a Bielorrússia para implementar o primeiro ciclo equilibrado de combustível nuclear, que inclui a gestão de resíduos da central bielorrussa e a utilização de materiais reciclados.

Putin revelou ainda que o primeiro sistema russo de circuito fechado começará a operar em Tomsk, na Sibéria, em 2030.