A Diocese de Leiria-Fátima alertou esta terça-feira para a circulação de mensagens de correio eletrónico falsas, redigidas em língua estrangeira, geralmente espanhol, nas quais o bispo José Ornelas é identificado como remetente.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial do Gabinete de Informação e Comunicação diocesano afirmou que a diocese foi alertada para a situação por uma congregação religiosa, após esta ter recebido um e-mail suspeito de alguém que se faria passar por José Ornelas.

“O conteúdo era o bispo a apresentar-se, a tentar marcar uma eventual visita à congregação. E também fazia referências a problemas económicos de sacerdotes de África e, eventualmente, poderia haver um pedido de auxílio económico para esses padres“, explicou a fonte.

A mensagem falsa, adiantou, foi recebida na semana passado, tendo a diocese Leiria-Fátima dado conhecimento da situação às autoridades, nomeadamente à Polícia Judiciária.

Numa nota divulgada esta terça-feira, a diocese Leiria-Fátima avisou que as referidas mensagens falsas não têm qualquer ligação ao bispo ou aos seus serviços oficiais.

“Estes e-mails são, na sua grande maioria, enviados a partir de endereços de servidores genéricos e encontram-se redigidos em língua estrangeira, geralmente espanhol. No caso que nos foi reportado, o remetente serve-se do endereço mons.ornelas@gmail.com”, frisou.

A diocese alerta potenciais destinatários das mensagens que os e-mails oficiais utilizados na sua comunicação, incluindo o do próprio bispo, são claramente identificados pelos domínios @leiria-fatima.pt ou @leiriafatima.pt.

“Recomenda-se não responder, não carregar em hiperligações nem fornecer informações pessoais ou financeiras. Em caso de dúvida sobre a autenticidade de uma mensagem, solicitamos que seja contactado o Gabinete de Informação e Comunicação (gic@leiria-fatima.pt), que se encontra disponível para esclarecer qualquer situação”, indicou a fonte.