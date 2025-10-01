Siga aqui o nosso liveblog de política

O atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a candidata socialista à autarquia surgem empatados na mais recente sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso/SIC. Carlos Moedas, candidato a um segundo mandato, desce nas intenções de voto face ao inquérito anterior, enquanto Alexandra Leitão mantém o mesmo resultado.

Carlos Moedas, que é apoiado pela Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal, conseguiu 28% das intenções de voto, menos dois pontos do que na sondagem do fim de julho. Também Alexandra Leitão, que conta com o apoio do Livre, Bloco de Esquerda e PAN, assegurou 28%. Há uma ligeira diferença quando se inclui a distribuição dos indecisos, mas mantém-se o empate técnico: Moedas aparece um ponto à frente (36%) de Alexandra Leitão (35%).

Bruno Mascarenhas, candidato do Chega, sobe três pontos percentuais face aos resultados de julho e alcança 13% das intenções de voto (16% com a distribuição de indecisos). João Ferreira, da CDU, sobe um ponto percentual face aos resultados do verão e chega aos 5% (6% com distribuição de indecisos).

Adelaide Ferreira, do ADN, e Ossanda Líber, da Nova Direita, conseguem cerca de 1% de intenções diretas de voto. As candidaturas do Volt Portugal e da coligação entre PPM-PTP aparecem apenas na categoria de “outros”, com 1% das intenções.

Os resultados mostram também uma descida no número de indecisos: são 11%, menos um ponto que em julho.

A sondagem do ICS/ISCTE foi realizada entre 13 e 23 de setembro, já depois do acidente com o Elevador da Glória. Pelo meio decorreu o primeiro debate televisivo dos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, na SIC.