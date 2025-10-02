O cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Leiria, Paulo Ventura, defendeu esta quinta-feira a dispersão da habitação social pela cidade como aposta para integrar as comunidades.

“Não concordamos com a forma como têm sido desenvolvidos os bairros sociais. Não contribuem para a integração das pessoas. Queremos habitação social espalhada pela cidade, nunca mais do que um, dois fogos, para que essas pessoas se consigam integrar em sociedade e que tenham uma vida em comunidade”, explicou à agência Lusa.

No âmbito de uma visita à InPulsar, associação que trabalha para a inclusão social, Paulo Ventura mostrou-se contra a concentração da habitação social.

A IL quer estudar soluções para os bairros existentes e, nas respostas futuras, a intenção é chamar para o município casas do Estado espalhadas pela cidade.

“Temos de os reabilitar para dar habitação social às pessoas e também habitação acessível aos jovens”, disse, lembrando casos como o bairro da Prisão Escola ou a Casa dos Juízes.

Para a falta de habitação em Leiria, o partido vê também como solução reduzir a “burocracia no licenciamento de casas modelares”.

Na área social, a IL quer “assegurar uma rede de segurança para pessoas que estejam em situação de maior dificuldade”.

“Enquanto partido, é-nos atribuída uma visão segundo a qual não nos preocupamos com a parte social. É errado”, garantiu, descrevendo casos de pessoas sem-abrigo, “por exemplo na zona da Marquês de Pombal, nas galerias São José, e outras”, algumas também “com problemas de toxicodependência”.

“É preciso garantir que não deixamos ninguém para trás, com respostas adequadas”, que passam pela ação de entidades como a InPulsar, que Paulo Ventura visitou esta quinta-feira.

As soluções, realçou, passam pela “resposta integrada de várias entidades”, discutida, por exemplo, em contexto do Conselho Municipal de Segurança:

“Temos estado presentes e custa-me, honestamente, não ver a presença nesses conselhos do PSD ou do Chega, que tanto falam quando chega à altura das eleições. Mas quando é a hora de contribuir, não marcam presença para dar propostas para a resolução dos problemas da cidade”.

A IL pretende ainda promover a habitação para vítimas de violência doméstica, reforçar o voluntariado para apoio a pessoas da terceira idade e outro tipo de necessidades e alargar o programa municipal de bolsas para jovens no ensino superior.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores sociais-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria, nas autárquicas de dia 12, Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Nuno Violante (CDU), Nuno Henriques Barroso (ADN), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN) e Branca Matos (CDS-PP).