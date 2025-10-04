O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à presidência da Câmara de Viseu, Hélio Marta, prometeu este sábado acabar com a inércia provocada pelas governações sucessivas do PSD e arranjar soluções para problemas como o do Mercado dos Produtores.

“Queremos romper com esta inércia, com esta forma lenta de fazer as coisas”, afirmou Hélio Marta à agência Lusa, no final de uma visita ao Mercado dos Produtores, que está instalado desde o verão de 2022 num espaço provisório no parque de estacionamento da Segurança Social.

Luzia Cunha, que há cinco décadas se desloca de Pindelo de Silgueiros até ao centro de Viseu para vender os seus produtos hortícolas, lamentou a situação em que se encontram os pequenos produtores desde que tiveram de sair do Mercado 21 de Agosto para que este fosse requalificado.

“Gastaram aqui [na tenda provisória] tanto dinheiro para quê? Isto não é nada, uma pessoa até desanima, antes nos tivessem deixado ficar no mercado antigo, já que ainda não fizeram lá obra nenhuma”, disse Luzia Cunha a Hélio Marta.

O candidato da IL lamentou que o PSD pareça estar “mais interessado em governar para determinados grupos” do que em resolver o problema de “pessoas comuns que têm o seu negócio”.

“São pessoas que não são ricas, mas conseguem montar o seu negócio e levar as suas vidas, mas, para isso, a Câmara Municipal tem que lhes proporcionar condições e é isso que não tem existido”, criticou.

Para Hélio Marta, a solução poderá passar por voltar a colocar os produtores no Mercado 21 de Agosto depois de o edifício ser remodelado, como está previsto, ou então encontrar um novo espaço localizado no centro da cidade, mas não no centro histórico, com as condições logísticas necessárias.

Segundo o candidato, o novo mercado deveria ficar num sítio com “bons acessos, onde seja fácil ir”, seja de transporte particular ou público, como as imediações do recinto da Feira de São Mateus ou do tribunal, por exemplo.

“É muito difícil tentarmos meter uma infraestrutura destas, que queremos maior, num lugar que já tem condições de acesso exíguas”, considerou, referindo-se ao Mercado 2 de Maio, situado no centro histórico de Viseu e que tem sido uma solução defendida por alguns candidatos autárquicos.

A Câmara de Viseu é liderada por Fernando Ruas (PSD), que foi presidente durante 24 anos (entre 1989 e 2013) e regressou nas últimas eleições autárquicas.

Além de Hélio Marta, são candidatos à presidência da Câmara de Viseu, nas eleições autárquicas de dia 12, Fernando Ruas (PSD), João Azevedo (PS), Hélder Amaral (CDS-PP), Leonel Ferreira (CDU), Bernardo Pessanha (Chega) e Paulo Quintão (ADN).

Em 2021, Fernando Ruas obteve 46,68% dos votos, que se traduziram em cinco mandatos, menos um do que em 2017. O PS, com uma lista encabeçada por João Azevedo, obteve 38,26% dos votos, ficando com quatro mandatos. O Chega foi o terceiro partido mais votado (2,95%), seguido da IL (2,20%), do CDS-PP (2,02%), do BE (2,01%), do PAN (1,26%) e da CDU (1,17%).