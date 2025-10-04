O candidato do Livre ao Porto Hélder Sousa disse este sábado ter “pena” que haja espaços públicos verdes vedados e com acesso limitado, usando o exemplo do Parque Desportivo de Ramalde, e classificou a sua vedação como “hostil”.

“Nós temos pena, mas percebemos o contexto e as razões pela qual ele é vedado. Apesar de, na nossa visão, parques como este deveriam ser muito mais abertos, muito mais acessíveis à população sem necessidade de uma portaria, sem necessidade de um horário, porque isso na verdade são sempre obstáculos”, declarou à Lusa Hélder Sousa.

À margem de uma ação de campanha junto a este espaço, também conhecido por Inatel, o candidato ressalvou perceber que os equipamentos desportivos devem ser protegidos, mas diz que usar uma vedação com um arame farpado torna-o “hostil, do ponto de vista simbólico”.

“Não me parece muito acolhedor entrar aqui com estas redes e este arame farpado. Por isso, eu gostaria muito que uma das primeiras coisas que fizéssemos aqui em Ramalde fosse propor a redistribuição deste espaço público e a forma como nós fruímos dele e como as pessoas a ele acedem”, revelou.

Para o cabeça de lista do Livre, é “muito importante promover a prática desportiva em todas as gerações”, até porque “é através dela que se cria mais comunidade”, se dá mais condições para que os portuenses possam “aceder à cidade”.

Para complementar o seu desejo da equipamentos na cidade “mais abertos ao público”, Hélder Sousa acredita que sua proposta de abrir as escolas para além do horário letivo vá ajudar.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.