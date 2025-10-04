O candidato do PSD à Câmara Municipal de Ponta Delgada afirmou este sábado que pretende dar uma “resposta digna” em termos de habitação aos cidadãos do concelho e quer construir mais 200 habitações se reeleito.

Pedro Nascimento Cabral, que visitou as obras de construção de apartamentos no Paim, em Ponta Delgada, declarou à Lusa que a Estratégia Local de Habitação da Câmara Municipal de Ponta Delgada “detetou cerca de 600 habitações que não reúnem as condições necessárias para oferecer dignidade” aos cidadãos.

O cabeça de lista, face a esta realidade, refere que o município candidatou, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cerca de 50 milhões de euros para a construção de 300 habitações.

Através de um protocolo celebrado com o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, foi possível investir 30 milhões de euros destinados a 167 casas, sendo que “neste momento se está a realizar cerca de 19 milhões de euros para a construção de 102 casas em Ponta Delgada, de acordo com o candidato.

“Está ainda por realizar muito daquilo que são as reais necessidades da nossa população, mas estamos a dar passos firmes”, afirmou Pedro Nascimento Cabral, para ressalvar que as governações do PS, de 2029 a 2020, “apenas construíram 10 habitações em Ponta Delgada”.

Pedro Nascimento Cabral, se reeleito, pretende construir no próximo mandato cerca de 200 habitações, através da Câmara Municipal, por via do que não foi contemplado pelo PRR e através de parcerias público-privadas, dando oportunidade também às cooperativas de habitação.

As novas habitações serão dispersas pelas diferentes freguesias do concelho de Ponta Delgada, visando “fixar as populações” e dar “melhores condições de vida às pessoas para desenvolverem a sua atividade”.

São sete os candidatos à presidência da Câmara de Ponta Delgada nas eleições autárquicas de 12 de outubro: o social-democrata e atual presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, Isabel Rodrigues (PS/BE/PAN/Livre), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU), Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos) e Rui Matos (ADN).

No atual executivo, o PSD (que venceu as eleições de 2021 com 48,76%) tem cinco elementos contra quatro do PS (que obteve 37,33%), enquanto na Assembleia Municipal (51 membros) os sociais-democratas têm 25 mandatos.