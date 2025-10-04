O candidato à presidência da Câmara do Porto Filipe Araújo disse este sábado que a “melhor forma de ambicionar qualidade de vida para a cidade” é elegendo o seu movimento independente, que tem “capacidade de fazer” e “experiência também”.

“É preciso uma gestão com capacidade de fazer. Essa é a melhor forma de termos a cidade que nós ambicionamos com qualidade de vida. O Porto tem uma ótima qualidade de vida. Nós soubemos garantir que íamos melhorando ao longo destes anos. É muito importante que nos próximos anos se escolha uma equipa que tenha esta capacidade de fazer. Acho que só o nosso movimento independente é que tem essa capacidade, porque tem a experiência também“, disse o candidato.

Filipe Araújo, que atualmente é vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e se candidata como independente, falava à Lusa a meio de uma ação de campanha de rua que inclui uma volta ao Porto, com visitas a jardins, bairros e duas viagens em transportes públicos: metro entre o Marquês e a Trindade e autocarro ao longo da Avenida da Boavista.

“Hoje dispusemo-nos a fazer o Porto de lês a lês. Começar na zona Oriental, ir até à zona Ocidental e percorrer as sete freguesias com uma motivação muito simples, nós somos o movimento de cidadãos e portanto damo-nos bem na rua a falar com as pessoas olhos nos olhos. Demonstramos a nossa força, a nossa capacidade é vencer os impossíveis”, descreveu.

Com 13 quilómetros percorridos, a comitiva do movimento Fazer à Porto parou cerca das 14h30 para almoçar, hora em que o candidato contou à Lusa que ao longo do percurso percebeu que muitas das preocupações, queixas e ambições dos portuenses têm a ver com as suas propostas para o futuro.

“Muitas delas estão relacionadas com esta lógica da qualidade de vida e nós passamos em zonas de novos parques. Estamos muito focados nos próximos quatro anos em continuar este caminho da cidade, ter mais espaços verdes, parques e jardins de proximidade“, referiu, avançando com a ambição de construir mais 20 parques infantis no próximo mandato.

Enumerando os locais onde distribuiu cumprimentos e conversou com a população, o candidato independente falou dos projetos que “estão pela frente” que, disse, “vão desde a zona Oriental, desde o rio Torto, até à Quinta de Salgueiros, ao lado do Dragão”.

“E há um projeto que eu acarinho muito [que é o] de conseguirmos ter um parque dentro do IPO, retirando aqueles carros e colocando em silos. Existem muitos parques e muitos jardins que nós queremos fazer. Na ribeira da Granja vive muita gente e um parque linear ao longo da ribeira da Granja é algo muito ambicionado pelas pessoas e, portanto, já temos proposta”, descreveu.

Quanto à mobilidade, porque o “ambicioso” percurso da caravana “também serve para perceber as necessidades”, Filipe Araújo reconheceu a necessidade de reforçar o transporte público na zona Oriental do Porto e disse querer ver a futura Linha Rosa de metro a “garantir um trajeto circular”.

“Acho que se nós temos hoje uma empresa intermunicipal de transportes temos que dar essa possibilidade das pessoas usarem mais o transporte público, e depois temos que o fazer para o resto da cidade. Estamos muito focados naquilo que são as vantagens que temos no cartão ‘Porto.’ e em o dotar de mais vantagens. E na aposta de transporte público cabe o táxi, nomeadamente para as pessoas com mais de 65 anos”, concluiu.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.