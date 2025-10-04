O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente da Câmara ouviu este sábado vários elogios no Mercado Municipal, mas também queixas e críticas, a que respondeu com a chegada do metrobus como solução para dar outra vida àquele espaço.

A visita da comitiva da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt) ao Mercado Municipal D. Pedro V arrancou com um lamento de uma senhora que vende bacalhau e congelados: “Só dá para sobreviver”.

Na resposta, José Manuel Silva deixou uma garantia: “Quando o metrobus passar por aqui, vai ver que vai dar a volta. Temos de pôr o metrobus a andar”.

Aquele serviço de autocarros articulados em via dedicada arrancou de forma preliminar num troço urbano de cinco quilómetros, esperando-se que até ao fim do ano possa estar a funcionar a ligação à Lousã e Miranda do Corvo e no fim de 2026 a restante linha urbana até aos hospitais.

Perante vários lamentos de negócio fraco e pouco movimento, o atual presidente da Câmara foi pedindo paciência, acreditando que dentro de ano e meio, com o metrobus a passar ali à porta, o sistema poderá trazer mais clientes e desafogar também a pressão sobre o estacionamento do mercado, sempre pouco para a procura.

“Vai ser como o Futre [futebolista] dizia: ‘vão vir charters’ [de fregueses], quando ele passar aqui”, vincou a outra comerciante, que concordou: “Ele que venha, que é capaz de melhorar”.

Mas na visita ao mercado, não foram só queixas que o recandidato ouviu. Numa banca de pão, colheu elogios por não ser “daqueles” que só aparece no mercado na altura das eleições.

“Está com sorte, que não vem cá só nesta altura, se não reprovava já”, diz uma mulher.

Entre pedidos para “ir em frente e continuar”, José Manuel Silva foi recebendo votos de confiança, como de uma proprietária de um pequeno ateliê que lhe disse que entende que “as coisas não se resolvem em pouco tempo”.

Junto a um talho, uma mulher com um filho que está no centro de tecnologia para jovens TUMO (aberto neste mandato) interrompe as compras para se dirigir a José Manuel Silva: “É preciso elogiar o trabalhão que vocês fizeram”.

À agência Lusa, o autarca vinca que o executivo irá continuar a trabalhar “no sentido de o metrobus acelerar o mais possível para passar aqui em frente ao mercado”.

“O metrobus vai criar um novo meio de mobilidade fácil, rápido, por via dedicada, com capacidade, cómodo”, afirmou, salientando que o executivo assumiu como uma das apostas “acelerar as obras, quando todos pediam para as atrasarmos”.

Apesar disso, o autarca reconheceu que “há um tempo de sacrifício”, mas que afirma que já é possível colher resultados, nomeadamente “pelos milhares de pessoas que já usam o metrobus” no troço preliminar.

Esse “elevadíssimo nível de adesão” inicial faz José Manuel Silva acreditar que o mesmo irá acontecer nas outras linhas do novo sistema de transporte, que entende que terá um efeito positivo na Baixa.

Além de José Manuel Silva, são candidatos nas eleições de 12 de outubro a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.