O cabeça de lista do PS à Câmara de Aveiro, Alberto Souto de Miranda, disse este sábado que espera ganhar com “uma maioria confortável” as eleições autárquicas, mas garantiu estar preparado para governar em qualquer cenário.

“Vamos ganhar com uma maioria confortável, é o meu desejo, mas veremos no dia 12”, disse à Lusa Alberto Souto, à margem de uma ação de campanha em São Jacinto, a única freguesia que a coligação PS/PAN conquistou há quatro anos mas que perdeu para a coligação PSD/CDS-PP/PPM nas eleições intercalares em 2022, depois de todos os eleitos da lista mais votada para a Assembleia de Freguesia terem renunciado aos mandatos.

Questionado pela Lusa, o candidato socialista disse que não teme que a autarquia fique ingovernável, no caso de não haver uma maioria absoluta, e lembra que já governou em minoria e também em maioria, em 1997 e 2001, adiantando que espera encontrar na composição do executivo municipal a mesma disponibilidade que encontrou nessa altura.

Os eleitos estão lá para defender primeiro os interesses da terra e só depois os do partido. E se isso for assim, nós conseguimos com facilidade chegar a consensos, como aconteceu no passado, em que mais de 90% das decisões foram por unanimidade”, assinalou.

O dia da campanha do PS começou ao início da manhã do lado de Aveiro, com a comitiva socialista a apanhar o ferryboat elétrico Salicórnia, que faz a ligação fluvial entre o forte da Barra e São Jacinto, a freguesia mais distante da sede do concelho. “Hoje é a gasóleo ou elétrico?”, perguntou Alberto Souto ao funcionário que estava a vender os bilhetes, ironizando com o facto de a embarcação, que começou a funcionar em 2024, ter sido abastecida algumas vezes com gasóleo, devido a falhas técnicas no sistema de carregamento elétrico.

Já do lado de São Jacinto, o cabeça de lista do PS foi abordado por uma residente naquela freguesia que trabalha em Aveiro e que lhe pediu para resolver os problemas das acessibilidades. “Eu tenho horários a cumprir todos os dias, porque sou professora – não posso chegar atrasada — e por vezes tenho de fazer [o trajeto por carro] à volta quando não há transportes. Isto tem de acabar”, disse a mulher.

“As avarias acontecem e as pessoas têm que ir trabalhar e não podem perder os seus dias de trabalho por inoperacionalidade do ferry”, disse Alberto Souto, defendendo a existência de uma lancha para passageiros alternativa, em estado de prontidão.

Durante a arruada, Alberto Souto ouviu ainda queixas sobre a falta de um porto de abrigo para a náutica de recreio, que permitiria animar o pequeno comércio local.

O candidato concorda e diz que há muito para fazer em São Jacinto, desde o porto de abrigo para a náutica de recreio lagunar, até à criação de um porto de abrigo para a náutica oceânica. “Passam aqui milhares de veleiros em frente e não param, não entram no porto. Está aqui pertíssimo da boca da barra. E, portanto, o ideal é termos aqui condições para que eles pudessem atracar e também eles contribuírem para a economia local“, referiu.

Ao longo da marginal de São Jacinto, Alberto Souto foi cumprimentando as pessoas, apelando ao voto no PS no dia 12: “É preciso passar palavra aos amigos para votarem em nós, porque temos o melhor projeto. Faltam poucos dias”.

O candidato passou ainda pela festa da Nossa Senhora das Areias, que decorre até domingo, ouvindo sobretudo queixas dos feirantes relativamente à mudança do local da feira. “Os políticos prometem mundos e fundos e depois de lá estar esquecem-se de tudo”, atirou uma vendedora ambulante, que disse estar descontente com a política. “Tem de tornar a acreditar, porque os políticos não são todos iguais”, respondeu Alberto Souto.

Mais à frente, entrou na igreja da Nossa Senhora das Areias e comprou rifas na barraca da comissão de festas. “Não há verdes [cor da candidatura do PS]? Então levo uma azul e uma da cor adversária que é o laranja. Esta vai dar um prémio horrível”, disse Alberto Souto. A sorte ditou que saíssem dois copos, que o candidato acabou por devolver para ajudar a festa.

Além de Alberto Souto, pelo PS, são candidatos à Câmara de Aveiro Luís Souto (PSD/CDS-PP/PPM), Diogo Machado (Chega), João Moniz (BE), Isabel Tavares (CDU), Miguel Gomes (IL), Bruno Fonseca (Livre), Ana Rita Moreira (PAN) e Paulo Alves (Nós, Cidadãos!).

A Câmara de Aveiro é atualmente liderada pelo social-democrata José Ribau Esteves, que, no seu terceiro mandato, integra o executivo com outros cinco eleitos da coligação PSD/CDS-PP/PPM e ainda três vereadores da parceria PS/PAN.