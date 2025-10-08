A candidata do PS à Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, propôs-se esta quarta-feira “romper com o passado” e terminar com o legado do PSD, que dura há 28 anos, vencendo as eleições no domingo.
“Estou convicta de que vai correr de acordo com o que os brigantinos e as pessoas que votam em Bragança querem, que é uma mudança. É hora de mudar, é hora de romper com o passado. O passado é o passado e nós representamos o futuro que as pessoas querem, que é devolver uma nova esperança”, afirmou Isabel Ferreira à Lusa.
A ex-secretária de Estado e investigadora do Instituto Politécnico de Bragança também se mostrou convicta de que conseguirá conquistar os eleitores do mundo rural.
“Nas aldeias sentimos rigorosamente o mesmo calor. Aliás, os nossos adversários no início diziam que nós éramos fortes na cidade e não nas aldeias, e aquilo que comprovamos é que as pessoas nas aldeias estão igualmente esclarecidas e sabem muito bem que é preciso mudar”, disse.
Isabel Ferreira candidata-se pela primeira vez a presidente do município de Bragança, tendo como adversários Paulo Xavier (PSD e atual autarca), Fernando Afonso (Chega), Nuno Fernandes (IL), António Morais (CDU) e Manuel Vitorino (Movimento Independente Somos Bragança).
O atual executivo municipal conta com cinco elementos do PSD e dois do PS.