Os líderes do PS, Livre e PAN manifestaram-se esta quarta-feira confiantes de que Ana Abrunhosa será a próxima presidente da câmara de Coimbra, com o secretário-geral socialista a afirmar que já sente no ar o “perfume da vitória”.

“Eu já fui a eleições muitas vezes, já perdi e já ganhei. Mas há algo que se nota quando se vai ganhar, e há aqui esse perfume da vitória”, declarou José Luís Carneiro num pequeno comício realizado em plena baixa de Coimbra de apoio à candidatura de Ana Abrunhosa nas eleições autárquicas de domingo.

O secretário-geral do PS falava depois de ter participado numa arruada juntamente com os líderes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, e do PAN, Inês Sousa Real, parceiros da coligação “Avançar Coimbra” que também conta com o movimento “Cidadãos por Coimbra”.

Carneiro atribuiu esse “perfume da vitória” à “força e energia” das mulheres e jovens da candidatura, realçando também que, ao longo do percurso que a comitiva fez desde o Largo da Portagem, encontrou várias pessoas “que trabalham nos serviços públicos municipais” e que lhe “segredaram” que irão votar em Ana Abrunhosa.

“E esse é dos mais importantes sinais. É de que há um desabrochar que hoje já é uma vontade afirmada de ganharmos a Câmara Municipal. No dia de 12 de outubro à noite queremos ligar-te e dar-te os parabéns por esta grande vitória”, disse Carneiro à antiga ministra.

O líder socialista enalteceu o “amplo movimento plural e diverso” que agrega os vários partidos de coligação, apesar de ter brincado que “foi o PS que teve o condão de descobrir a Ana Abrunhosa”.

Recordando que a candidata foi ministra da Coesão Territorial, em governos liderados por António Costa, José Luís Carneiro considerou que “há serviços da administração central que devem estar localizados em Coimbra e noutras cidades do país”.

“E eu quero assumir essa visão do país, uma visão comprometida com a descentralização, mas com a deslocalização de serviços públicos para cidades como aquela onde nos encontramos. É um compromisso de honra que quero assumir perante vós”, afirmou.

Carneiro prosseguiu, salientando que a “boa mobilidade” é essencial para garantir a competitividade de empresas que se localizem em Coimbra, deixando outro compromisso “para o futuro”: requalificar o acesso à A13.

Enumerando várias das prioridades de Ana Abrunhosa, José Luís Carneiro afirmou ainda que o PS está comprometido com “a nova maternidade de Coimbra” tanto a nível autárquico, como na Assembleia da República, e com a requalificação das infraestruturas do tribunal da cidade.

Antes, Rui Tavares, do Livre, considerou que Ana Abrunhosa é “uma fazedora de equipas” e manifestou confiança numa vitória no próximo dia 12.

“Eu não quero o meu país e não quero os meus concidadãos de Coimbra cabisbaixos ou a pensar que os tempos estão difíceis. Estão em todo o mundo e sabemos que estão, mas é a nós que compete dar a volta a isto e para isso é preciso ganhar. Senão não estaríamos juntos”, apelou.

Também Inês Sousa Real, do PAN, considerou estar em causa “uma grande responsabilidade” no que toca à “liderança do destino da Câmara Municipal de uma cidade como Coimbra”.

Ana Abrunhosa lamentou que Coimbra se tenha habituado “a ter pouca ambição” e salientou que o seu programa está todo “quantificado”.

“Se há coisa que eu sei fazer, eu sei onde se encontram as fontes de financiamento. E porque este senhor que lá está não sabe onde ir buscar o dinheiro, não quer dizer que nós não saibamos onde ir buscar o dinheiro”, atirou.

Apesar de se manifestar confiante numa vitória no domingo, Abrunhosa avisou que “por um se ganha e por um se perde”, apelando à “cruzinha no primeiro quadrado do boletim”.

A arruada, animada pelo som de gaita-de-foles e tambores, além de vários cânticos de “Ganhar para Avançar”, numa alusão ao slogan da coligação, terminou junto à sede da candidatura, na Rua Visconde da Luz, onde os líderes se despediram de Ana Abrunhosa que ficou a dançar com alguns apoiantes que a rodeavam.

Além de Ana Abrunhosa, são candidatos nas eleições de domingo o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT); Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.