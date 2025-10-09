O cabeça de lista do PSD à Câmara de Ponta Delgada e atual autarca, Pedro Nascimento Cabral, disse esta quinta-feira querer continuar a “servir as pessoas”, acompanhado pelos candidatos às Juntas de Freguesia do concelho.

“É extraordinária a tenacidade dos nossos candidatos, a força que nós encontramos nas freguesias em que nós avançamos com candidaturas próprias. Desde o Livramento até aos Mosteiros, tem sido extraordinário encontrar os nossos candidatos a presidentes de junta e as suas equipas com uma força extraordinária”, disse Pedro Nascimento Cabral.

O candidato, que discursava no comício de encerramento da campanha, realizado na freguesia de Capelas, disse sentir “uma alegria imensa” por os candidatos pretenderem “servir as suas freguesias” e estarem ao lado da população.

“E, por isso, temos a certeza. Vamos continuar a trabalhar juntos, colocando aquilo que é transversal em todos os nossos candidatos: as pessoas em primeiro lugar”, afirmou.

E prosseguiu: “Nós estamos aqui para servir as pessoas, melhorar a sua qualidade de vida, trazer bem-estar social”.

Se for reeleito da maior autarquia dos Açores, o social-democrata prometeu “continuar ao lado das Instituições Particulares de Solidariedade Social, que alargam com a sua atuação o campo da Câmara Municipal de Ponta Delgada”.

“Mas vamos também cumprir um desígnio muito importante. Vamos construir mais habitação no Concelho de Ponta Delgada”, assumiu.

O executivo municipal que lidera tenciona “construir os projetos que não foram contemplados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

“Por isso, vamos arranjar no próximo mandato, cerca de 200 soluções habitacionais que passarão pela construção de mais habitação pela própria Câmara Municipal, por parcerias público-privadas, pela infraestruturação de lotes para autoconstrução”, disse o atual autarca, que se candidata ao segundo mandato.

Na sessão também discursaram Silvia Rainha (candidata à Junta de Freguesia de Capelas), Cláudio Almeida (que se recandidata à liderança da Assembleia Municipal de Ponta Delgada) e o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro.

Na sua intervenção, José Manuel Bolieiro disse acreditar “numa grande vitória” do PSD nas eleições de domingo no concelho de Ponta Delgada e “nos Açores inteiros”.

Depois de referir que Pedro Nascimento Cabral “está dedicado a servir Ponta Delgada inteira”, vincou que tem a ambição de “fazer, em continuidade, mais e mais” pelo concelho.

Na sua opinião, a Câmara Municipal da maior autarquia açoriana “não pode ficar à deriva nos próximos quatro anos”, por isso, acredita na vitória da recandidatura do social-democrata Pedro Nascimento Cabral.

Concorrem à Câmara Municipal de Ponta Delgada nas eleições de domingo Isabel Almeida Rodrigues (Unidos por Ponta Delgada – coligação PS, BE, PAN e Livre), Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos – independente), Pedro Nascimento Cabral (PSD, que se recandidata a um segundo mandato), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU – coligação PCP/PEV) e Rui Matos (ADN).

No atual executivo camarário, o PSD tem cinco elementos contra quatro do PS.