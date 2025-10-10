O candidato pela Coligação Juntos Por Braga (PSD/CDS-PP/PPM) acredita que vai vencer as autárquicas de domingo com maioria, esperando não ter de negociar na segunda-feira com quem os eleitores não quiseram escolher no domingo.

Em declarações à agência Lusa, durante uma arruada no Bairro das Andorinhas, numa das últimas iniciativas de campanha para as eleições autárquicas de domingo, 12 de outubro, João Rodrigues mostrou-se confiante na vitória e com maioria.

“Sim, acredito [vencer com maioria]. Tivemos três maiorias nas últimas três eleições e, portanto, é um cenário que coloco. Caso não se verifique, há várias possibilidades: podemos governar em minoria, podemos governar em minoria com algum acordo, mas nós, aquilo que estamos a fazer e a lutar, é para ter uma maioria”, frisou o também vereador do urbanismo do atual executivo liderado por Ricardo Rio.

João Rodrigues espera “não ter de negociar no dia 13 [segunda-feira] com quem as pessoas não quiseram ter na câmara no dia 12 [domingo]”, apelando ao “voto útil, ao voto na Coligação Juntos por Braga”.

“Para que possamos ter esse conforto, para continuar a fazer desta cidade a cidade que tem sido ao longo dos últimos anos, que se tem desenvolvido muito, que obviamente tem problemas para resolver, e é por isso que cá estamos. Mas a cidade tem crescido muito, tem-se desenvolvido muito, tem dado cada vez mais oportunidades aos bracarenses e é isso que queremos continuar a fazer e que aconteça. E, no fim, quero que esta seja mesmo a melhor cidade do país para se viver e é para isso que vou trabalhar”, assegura João Rodrigues.

O cabeça de lista pelo PSD/CDS-PP/PPM faz um “balanço muito positivo da campanha”, considerando ter sido “muito participada, com muita rua, com muito contacto com as pessoas”, e durante a qual foi possível também ter debates com os outros nove candidatos à presidência da Câmara de Braga e dessa forma poder apresentar o programa eleitoral da sua candidatura.

“As minhas expectativas [para domingo] são boas. Tenho a profunda convicção de que vamos vencer as eleições, a minha única dúvida é qual é a margem e o conforto dessa vitória. E isso dependerá muito da capacidade que teremos depois de governar a câmara nos termos em que acharmos mais convenientes”, refere João Rodrigues.

O executivo municipal de Braga é atualmente composto por seis eleitos da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), quatro do PS e um da CDU.

Concorrem à liderança da Câmara Municipal de Braga João Rodrigues (coligação Juntos por Braga – PSD/CDS-PP/PPM), António Braga (coligação Somos Braga – PS/PAN), Filipe Aguiar (Chega), Rui Rocha (IL), Ricardo Silva (movimento independente Amar e Servir Braga), João Baptista (CDU, coligação que junta PCP e Os Verdes), António Lima (BE), Carlos Fragoso (Livre), Francisco Pimentel Torres (ADN) e Hugo Varanda (MPT).

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