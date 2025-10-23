Apesar de a demolição da ala este da Casa Branca já ter começado, não foi apresentando o plano de construção do futuro salão de baile de Donald Trump à Comissão Nacional de Planeamento da Capital, a agência que supervisiona a construção de edifícios federais, avançou o The Guardian.

Funcionários da Casa Branca insistem que a demolição é permitida sem a aprovação da comissão, uma vez que a agência “não exige licenças para demolição, apenas para construção vertical”, afirmou Will Scharf, chefe da comissão e secretário de pessoal da Casa Branca. “As licenças serão submetidas à Comissão Nacional de Planeamento da Capital no momento apropriado”, acrescentou.

No entanto, numa carta enviada à Casa Branca na terça-feira, o National Trust for Historic Preservation informou que os planos de demolição são “legalmente obrigados” a passar por uma revisão pública, instando Donald Trump a suspender a demolição. “Estamos profundamente preocupados com o facto de a altura da nova construção proposta ofuscar a própria Casa Branca e também poder perturbar permanentemente o design clássico cuidadosamente equilibrado da Casa Branca com as suas duas alas este e oeste, menores e mais baixas”, afirmou o grupo na carta, citada no The Guardian.

A intervenção começou na passada segunda-feira, com a demolição da ala que abrigava os escritórios da primeira-dama, um teatro e a entrada que costuma receber os chefes de Estado. A empreitada tem um custo previsto de 250 milhões de dólares (cerca de 215 milhões de euros) pagos totalmente pelo Presidente norte-americano e por “generosos patriotas” através de doações, mas cujos nomes ainda não são conhecidos.

O novo salão já tinha sido anunciado pelo Presidente norte-americano em julho, quando garantiu que não ia interferir com o edifício já existente. “Vai ser lindo. Vai ser perto, mas não vai tocar (no edifício existente). Vai prestar todo o respeito ao edifício, do qual eu sou um grande fã. É o meu favorito”, esclareceu Trump.

Apesar de ter garantido que o novo projeto não iria danificar o edifício já existente, são várias as críticas nas redes sociais com vídeos e fotografias da demolição, acusando o Presidente de “destruir” a Casa Branca.

Esta quarta-feira, Donald Trump voltou a argumentar que não considera a ala este parte da Casa Branca, descrevendo-a como um edifício separado: “Nunca foi considerada importante, era um edifício muito pequeno”, afirmou. “Da forma como foi mostrado, parecia que estávamos a mexer na Casa Branca. Nós não mexemos na Casa Branca. É uma ponte, uma ponte de vidro que vai da Casa Branca ao salão de baile”, disse Trump, referindo-se à nova estrutura que substituirá a ala este.