A gripe aviária está a espalhar-se “muito rapidamente” na Alemanha, alertaram esta sexta-feira as autoridades do país, que estão preocupadas tanto com gado como com as aves selvagens, particularmente afetadas em pleno período de grande migração.

Nas últimas duas semanas, registou-se um “aumento muito rápido das infeções” por vírus da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP), afirmou o ministro da Agricultura, Alois Rainer, durante uma conferência de imprensa sobre o assunto.

A principal prioridade, afirmou, é agora “prevenir a propagação do vírus, proteger os animais e evitar danos na agricultura e indústria alimentar”.

O alerta diz também respeito às aves selvagens, com os grous, “particularmente afetados pela primeira vez”, sublinhou o Instituto Friedrich Loeffler, responsável pela saúde animal.

Devido às migrações de grous e outras aves selvagens, este instituto prevê uma “propagação suplementar, possivelmente generalizada, de infeções por gripe aviária num futuro próximo”.

Em Linum, perto de Berlim, voluntários, vestidos com fatos-macaco e máscaras brancas, recolheram dezenas de grous-comuns mortos e transportaram-nos numa grande retroescavadora, segundo um fotógrafo da France Presse.

Na quinta-feira à noite, já tinham sido recolhidos cerca de 1.000 grous-comuns mortos, de um total de 7.000 que repousam atualmente neste “grande local de descanso na rota migratória”, disse à France Presse Norbert Schneeweiss, diretor do centro local de proteção de espécies.

Contactada pela France Presse, Helge May, porta-voz da associação ambientalista Nabu, estima que o número total de 240 mil animais abatidos, conforme noticiado por vários órgãos de comunicação alemães, “já terá sido provavelmente ultrapassado”.

Na quinta-feira, 15 mil animais tiveram de ser abatidos numa quinta em Baden-Württemberg.

Embora o risco para a população humana seja baixo, as autoridades recomendam que se evite qualquer contacto com animais doentes ou mortos, uma vez que a transmissão do vírus às pessoas continua a ser possível.

Segundo um boletim da plataforma francesa de vigilância epidemiológica em saúde animal ESA, datado de terça-feira, foram detetados casos de gripe aviária de alta patogenicidade em 22 países europeus desde agosto.