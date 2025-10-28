Chuvas intensas causam um ferido "com alguma gravidade" em Oeiras. Estradas e túneis encerrados em Lisboa, Santarém e Setúbal

A Proteção Civil alertou esta terça-feira para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas. As primeiras ocorrências começaram a ser registadas no início da tarde de terça-feira, levando à interdição da circulação rodoviária em determinados pontos do país. Pelas 22h, a Proteção Civil registava mais de 783 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Vale do Tejo.
A precipitação intensa levou ao encerramento da rotunda das Seleções, em Tercena, no concelho de Oeiras, revelou Isaltino Morais à Rádio Observador. Esta interdição do trânsito foi feita “apenas por precaução”, garantiu o presidente da câmara, garantindo que a autarquia está a acompanhar todas as situações e ocorrências para que sejam alertadas. Para além desta rotunda, a câmara está a cortar a circulação noutros pontos do município, para garantir a segurança neste momento em que as estradas começam a ficar inundadas devido “às chuvas que vêm de Massamá”.
Em declarações aos jornalistas, o Comandante dos Bombeiros de Barcarena, Carlos Gomes, dá nota de uma pessoa que ficou com ferimentos “com alguma gravidade”, depois de ter vindo “aos trambolhões” numa rua. Foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier e encontra-se “sob observação”, garante. “A esta hora está tudo resolvido” em Oeiras, acrescenta o responsável. De acordo com a RTP, houve ainda um outro ferido, considerado ligeiro, que circulava numa mota pela rotunda das Seleções e que também terá sido arrastado pela forte corrente de água.
Já a diretora municipal da Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, o túnel do Campo Pequeno foi cortado ao trânsito pelas 15h30 no sentido Entrecampos — Saldanha, situação que se mantinha pelas 17h, hora em que se previa cortar o sentido oposto, para proceder a “trabalhos de desentupimento”. Pelas 18h30, o túnel foi aberto à circulação rodoviária.
A ANEPC indicou que o número de ocorrências é “dinâmico e está sempre em evolução”, sublinhando que “a tendência é crescente”. Inundações, limpezas de via devido a detritos ou quedas de árvores e de estruturas provocadas pelo vento forte constituem a maioria das ocorrências.
Pelas 22h, o número de ocorrências na cidade de Lisboa associadas ao mau tempo subiu para 174, desde as 6h00, a maioria devido a inundações, segundo dados da Proteção Civil municipal. A mesma fonte indicou à Lusa que, pelas 22h00, estavam ativas oito ocorrências.
A maioria das ocorrências deveu-se a inundações de espaços privados (81), do espaço público (39) e inundações (26). Registaram-se também 11 por quedas de árvore, 10 devido a acidentes rodoviários, cinco por quedas de estruturas e duas por queda de revestimento. A freguesia de Avenidas Novas foi a que registou o maior número de ocorrências, com 24, seguida do Lumiar (19), Penha de França (17), Arroios (12) e Estrela (11).
Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá conta que a previsão meteorológica para os próximos dias aponta para “precipitação por vezes forte”, acompanhada por trovoadas, e para o “aumento da intensidade do vento no litoral e nas terras altas, com condições favoráveis à ocorrência de fenómenos extremos de vento, em especial na região Sul”.
Face a estas previsões, a Proteção Civil avisa para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, assim como para cheias, devido ao transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.
A ANEPC alerta também para a instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos, derrocadas e outros motivados pela infiltração da água (fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais do Verão), para o piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água, assim como para o arrastamento para as vias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis devido ao vento forte.
A ANEPC avisa a população para a adoção de medidas preventivas, como garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que criem obstáculos ao livre escoamento das águas, a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras que estejam suspensas e especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores.
Aos condutores é pedido para adotarem uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias e para não atravessarem zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.
A Proteção Civil avisa igualmente a população para um especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a passagem e a permanência nestes locais e para não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.
Os distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém estão esta terça-feira, desde as 15h41 e até às 21h00, sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte e trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Na quarta-feira, vão estar sob aviso laranja, entre as 3h00 e as 15h00, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, de acordo com o IPMA. Além disso, o IPMA colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre esta terça-feira e quarta-feira em diferentes horários devido às condições meteorológicas adversas.
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