Chuvas intensas causam um ferido "com alguma gravidade" em Oeiras. Estradas e túneis encerrados em Lisboa, Santarém e Setúbal

A Proteção Civil alertou esta terça-feira para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas. As primeiras ocorrências começaram a ser registadas no início da tarde de terça-feira, levando à interdição da circulação rodoviária em determinados pontos do país. Pelas 22h, a Proteção Civil registava mais de 783 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Vale do Tejo.

A precipitação intensa levou ao encerramento da rotunda das Seleções, em Tercena, no concelho de Oeiras, revelou Isaltino Morais à Rádio Observador. Esta interdição do trânsito foi feita “apenas por precaução”, garantiu o presidente da câmara, garantindo que a autarquia está a acompanhar todas as situações e ocorrências para que sejam alertadas. Para além desta rotunda, a câmara está a cortar a circulação noutros pontos do município, para garantir a segurança neste momento em que as estradas começam a ficar inundadas devido “às chuvas que vêm de Massamá”.

Em declarações aos jornalistas, o Comandante dos Bombeiros de Barcarena, Carlos Gomes, dá nota de uma pessoa que ficou com ferimentos “com alguma gravidade”, depois de ter vindo “aos trambolhões” numa rua. Foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier e encontra-se “sob observação”, garante. “A esta hora está tudo resolvido” em Oeiras, acrescenta o responsável. De acordo com a RTP, houve ainda um outro ferido, considerado ligeiro, que circulava numa mota pela rotunda das Seleções e que também terá sido arrastado pela forte corrente de água.

Já a diretora municipal da Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, o túnel do Campo Pequeno foi cortado ao trânsito pelas 15h30 no sentido Entrecampos — Saldanha, situação que se mantinha pelas 17h, hora em que se previa cortar o sentido oposto, para proceder a “trabalhos de desentupimento”. Pelas 18h30, o túnel foi aberto à circulação rodoviária.

A ANEPC indicou que o número de ocorrências é “dinâmico e está sempre em evolução”, sublinhando que “a tendência é crescente”. Inundações, limpezas de via devido a detritos ou quedas de árvores e de estruturas provocadas pelo vento forte constituem a maioria das ocorrências.