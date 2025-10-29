Os Estados Unidos tentaram recrutar o piloto de Nicolás Maduro para desviar o avião presidencial e entregar o Presidente da Venezuela às autoridades norte-americanas, noticiou a Associated Press. A operação, conduzida por um agente federal, começou em abril de 2024, durante o mandato de Joe Biden, e acabou por fracassar após meses de contactos secretos, mensagens codificadas e tentativas falhadas de persuasão.

De acordo com a agência de notícias, Edwin López, que trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos na República Dominicana e membro da Homeland Security Investigations (a agência de investigação criminal do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos), tentou convencer o general venezuelano Bitner Villegas, piloto de confiança de Maduro, a cooperar numa manobra que permitiria capturar o chefe de Estado. López terá oferecido a Villegas uma recompensa de 50 milhões de dólares (cerca de 43 milhões de euros), o mesmo valor que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fixou como prémio pela entrega de Maduro, acusado de narcoterrorismo desde 2020.

O plano começou a delinear-se quando um informador contactou a embaixada, em abril de 2024, para comunicar que dois aviões utilizados por Maduro e por outros altos dirigentes venezuelanos, incluindo a vice-presidente Delcy Rodríguez, estavam a ser reparados no aeroporto executivo La Isabela, na República Dominicana. Eram dois jatos de luxo — um Dassault Falcon 2000EX e um Dassault Falcon 900EX —, que, segundo as autoridades norte-americanas, violavam as sanções impostas pelo Departamento do Tesouro. Os aparelhos acabariam por ficar confiscados meses depois. Na altura, Maduro denunciou o que descreveu como “um roubo descarado“, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yván Gil, acusou Washington de “pirataria e reincidência criminosa”.

Foi neste contexto que López viu uma oportunidade para tentar apanhar Nicolás Maduro. De acordo com as fontes citadas pela Associated Press, o agente federal convenceu as autoridades dominicanas a permitir que interrogasse os pilotos enviados por Caracas para recuperar as aeronaves. Num hangar do aeroporto, um a um, os militares venezuelanos foram chamados a uma sala de reuniões. O encontro decisivo foi com Villegas, coronel da Força Aérea e membro da guarda de honra presidencial. Lopéz fingiu não saber quem ele era, iniciando a conversa gravada com temas banais — a carreira militar do piloto, as personalidades que transportara e os modelos de aviões que pilotava.

Após alguns minutos, López foi direto assunto e perguntou se Villegas já tinha pilotado Hugo Chávez ou Maduro. O militar acabou por admitir que era o piloto pessoal de ambos, tendo mostrado aos agentes fotografias suas com os dois Presidentes. No final, López apresentou-lhe a proposta: se transportasse Maduro secretamente para um local controlado pelos Estados Unidos — como por exemplo a República Dominicana, Porto Rico ou a base da Baía de Guantánamo, em Cuba —, tornar-se-ia “num homem muito rico” e seria visto como “um herói da Venezuela”. Villegas manteve o silêncio, mas deu ao agente o seu número de telefone antes de sair.

A partir daí, seguiram-se meses de mensagens trocadas através do WhatsApp e do Telegram. López chegou a enviar textos apelando a que Villegas “ficasse do lado certo da história” e aproveitasse a recompensa dos 50 milhões de dólares. O piloto, porém, não respondeu e, em setembro deste ano, perante uma nova tentativa, reagiu. “Os venezuelanos são feitos de outra madeira. A última coisa que somos é traidores“, respondeu, segundo a reconstrução dos factos feita pela Associated Press. Pouco depois, bloqueou o número do agente.

O pós-tentativa de recrutamento e a lealdade ao Presidente venezuelano

A posição de Villegas terá levado os círculos anti-Maduro próximos de López a tentar desestabilizar o regime. No dia 19 de setembro deste ano, o antigo funcionário norte-americano Marshall Billingslea publicou na rede social X uma mensagem sarcástica: “Feliz aniversário, general Bitner!”, acompanhada de fotografias do piloto que sugeriam uma possível colaboração com Washington. A publicação, que ultrapassou os três milhões de visualizações, alimentou vários rumores de que Villegas teria sido interrogado ou mesmo detido pelos Estados Unidos.

Durante dias, ninguém soube nada do piloto. A tensão terminou a 24 de setembro, quando Villegas reapareceu no programa de televisão Con el Mazo Dando, apresentado por Diosdado Cabello, ministro do Interior (equivalente ao ministro da Administração Interna em Portugal) e homem de confiança de Maduro. Enquanto Cabello ironizava sobre “a impossibilidade de comprar a lealdade das Forças Armadas venezuelanas”, Villegas manteve-se em silêncio, fardado e com o punho cerrado em sinal de fidelidade ao Presidente da Venezuela.

A operação de recrutamento acabou, assim, por não ter resultados. López reformou-se sem ver cumprido o seu objetivo de capturar Maduro. Já o Governo venezuelano aproveitou o episódio para reforçar a narrativa de que Washington mantém uma “agenda golpista” e uma “prática sistemática de agressão” contra Caracas.