O Região de Leiria Crescimento — Fundo de Capital de Risco Fechado já permitiu a realização de cinco investimentos de um valor superior a seis milhões de euros, anunciou aquela entidade.

Este é o primeiro fundo de investimento regional do país, criado numa parceria entre a NERLEI CCI — Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) e a Caixa de Crédito de Leiria, com o apoio do Banco Português de Fomento (BPF) e gestão da Portugal Ventures, que foi também subscrito por várias empresas da região de Leiria e pelo Novo Banco, explica uma nota de imprensa do Fundo de Capital de Risco Fechado.

O instrumento de financiamento esteve em destaque durante a reunião de um grupo restrito de líderes e decisores da região de Leiria, para uma conversa estratégica sobre o futuro e o desenvolvimento do território, integrado na terceira edição do NEXXT, esta terça-feira à noite.

No comunicado é referido que foram recebidas 118 candidaturas, com um montante de investimento solicitado de 79 milhões de euros, tendo sido realizados cinco investimentos, num total superior a seis milhões de euros.

“Leiria tem todas as condições para ser um grande polo de investimento direto estrangeiro. Tem presidentes de câmara modernos, com a cabeça ‘arejada’ e com intensidade. Tem condições de atração de talento com muitíssima capacidade e competitividade. Tem uma indústria forte, desde a metalomecânica, moldes, plásticos, aço, construção, pedra natural e pedra trabalhada, maquinaria. Além de ter também um turismo vibrante”, afirmou o CEO do BPF, Gonçalo Regalado, citado na nota de imprensa.

Aquele responsável considerou que é necessária uma “grande articulação ao nível da CIMRL para a atração de investimento direto estrangeiro”, já que “os valores que estão em cima da mesa são de mais de 80 mil milhões de euros, estando o nosso PIB [Produto Interno Bruto] perto dos 300 mil milhões de euros”.

Gonçalo Regalado considerou que a região de Leiria tem “condições para ter capacidade de criação de valor e, sobretudo, capacidade de atração de emprego, para ser ainda mais rica, mais exportadora e mais inovadora”.

“O nosso país está no centro e Leiria, que é o centro do centro, queira ser também o centro do desenvolvimento, do crescimento, da inovação e do investimento”, rematou.

Enaltecendo o papel que os empresários têm “no crescimento da economia da região”, o presidente da CIMRL, Gonçalo Lopes, destacou que Leiria “é hoje o terceiro ecossistema mais inovador do país, num mercado que é cada vez mais dinâmico e competitivo”.

Durante o encontro foi abordado e analisado o Região de Leiria Crescimento — Fundo de Capital de Risco Fechado, “que tem como objetivo reforçar a estrutura financeira de empresas, em setores estratégicos para a região de Leiria, com potencial de crescimento, valorização e rentabilidade, com sede ou criação de sucursais e atividade nesse território”.

De acordo com a nota de imprensa, este instrumento “visa investir em empresas com projetos inovadores, orientados para a exportação ou para a redução da dependência externa, para a progressão nas cadeias de valor e incremento do potencial produtivo, para a transição verde e para a transformação digital”.

“As linhas de financiamento apresentadas, especialmente dirigidas a setores âncora da economia nacional, representam oportunidades concretas para o crescimento sustentável da nossa região e para a modernização do seu tecido empresarial”, precisou o presidente da NERLEI CCI, Luís Febra.

Constituído em abril de 2024, com um capital total subscrito de 14,3 milhões de euros, o Fundo Leiria Crescimento abriu já quatro calls, cujas regras preveem um investimento entre 250 mil euros a 1,5 milhões de euros por empresa.