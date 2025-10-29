O Governo alemão aprovou esta quarta-feira o aumento do salário mínimo para 13,90 euros brutos por hora a partir de 1 de janeiro e para 14,60 euros brutos por hora no início de 2027, face aos atuais 12,82 euros.

Segundo o porta-voz do Governo Steffen Meyer, “mais de seis milhões de pessoas beneficiarão deste aumento, todos aqueles que ganham menos de 13,90 euros por hora”.

A decisão governamental é vinculativa, sem necessidade de aprovação no parlamento, e o executivo acredita que irá fortalecer o poder de compra daqueles com salários mais baixos e, consequentemente, impulsionar a procura interna.

Os sociais-democratas do SPD, parceiros minoritários da coligação governamental encabeçada pela CDU (centro-direita), tinham feito campanha nas eleições de fevereiro pela subida do salário mínimo para 15 euros por hora.

Segundo as estimativas do Governo alemão, o aumento aprovado esta quarta-feira significa que os empregadores terão custos laborais adicionais de 2.200 milhões de euros a partir do próximo ano e de 3.400 milhões de euros a partir de 2027.

Em Portugal, o salário mínimo atual é de 870 euros brutos e em 2026 deverá aumentar para 920 euros brutos, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 já aprovada na generalidade.

Tendo em conta uma jornada de 40 horas semanais e um mês de quatro semanas, será de 5,75 euros o valor por hora do salário mínimo em Portugal no próximo ano.

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