Os preços globais das matérias-primas devem cair para o nível mais baixo em seis anos em 2026, marcando o quarto ano consecutivo de queda, de acordo com as estimativas do Banco Mundial.

A previsão é uma queda de 7% nos preços tanto em 2025 como em 2026, impulsionada pelo fraco crescimento económico global, pelo excedente crescente de petróleo e pela incerteza política, de acordo com o Commodity Markets Outlook, divulgado esta quarta-feira.

“A queda nos preços da energia está a ajudar a aliviar a inflação global, enquanto a redução nos preços do arroz e do trigo tornou os alimentos mais acessíveis em alguns países em desenvolvimento”, indica o Banco Mundial.

No entanto, apesar destas quedas, os preços das matérias-primas permanecem acima dos níveis pré-pandemia, com projeções de aumento de 23% e 14%, respetivamente, nos preços de 2025 e 2026 em relação a 2019.

“Os mercados de matérias-primas estão a ajudar a estabilizar a economia global“, disse Indermit Gill, economista-chefe e vice-presidente sénior de Economia do Desenvolvimento do Banco Mundial, citada em comunicado.

A economista apontou que “a queda nos preços da energia contribuiu para o declínio da inflação global de preços ao consumidor”, mas isto não deve durar, pelo que “os governos devem aproveitá-la para colocar as suas finanças públicas em ordem, preparar as economias para os negócios e acelerar o comércio e o investimento”.