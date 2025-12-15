As forças armadas norte-americanas vão passar a poder usar os dois aeroportos de Trindade e Tobago, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país insular das Caraíbas, localizado a apenas 11 quilómetros da costa venezuelana. O anúncio surge numa altura em que a ameaça de um ataque dos Estados Unidos continua pendente sobre o governo de Nicolás Maduro, que Washington acusa de ser cabecilha de um grupo de tráfico de drogas.

Num comunicado publicado na rede social X, o ministério indicou que os movimentos militares das forças norte-americanas eram “de natureza logística, facilitando o reabastecimento de fornecimentos e as rotações de pessoal de rotina”.

#MediaRelease Trinidad and Tobago Reaffirms Sustained Security Cooperation with United States pic.twitter.com/aBphbEiwp9 — Ministry of Foreign and CARICOM Affairs (@mfcagovtt) December 15, 2025

Nos últimos meses, ambos os países têm aprofundado as relações militares. Um navio de guerra dos EUA atracou na capital, Port of Spain, em outubro e um radar militar dos EUA foi instalado no aeroporto da ilha de Tobago em novembro.

Na altura, a primeira-ministra, Kamla Persad-Bissessa, indicou que o radar permitiria ao país melhorar a “vigilância e a inteligência dos radares para os narcotraficantes” perto das águas do país, noticiou a AP.

Este desenvolvimento foi destacado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros no comunicado, que afirmou que o “sistema eficiente de radar” instalado e os “esforços colaborativos” entre os Estados “contribuíram para a interceção de milhões de dólares em narcóticos ilegais”.

O combate ao narcotráfico tem sido usado pela Administração Trump como justificação para os vários ataques que tem feito no Mar das Caraíbas a vários barcos, alegando que pertencem a traficantes vindos da Venezuela.

A primeira-ministra do país chegou a elogiar as operações dos EUA perto da costa do seu país em setembro, dizendo estar “feliz” que os ataques navais norte-americanos estavam “a ter sucesso na sua missão”. “A dor e sofrimento que os cartéis causaram à nossa nação são imensos. Não tenho nenhuma simpatia pelos traficantes. As forças armadas dos EUA deveriam matá-los todos violentamente“, acrescentou, citada pela PBS.

Entretanto, em outubro, a morte de dois cidadãos trinitário-tobaguenses num ataque dos EUA a uma lancha nessa região levou a polícia do país a investigar o caso.