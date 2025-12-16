O preço do barril de petróleo Brent, referência europeia, caiu esta terça-feira para menos de 60 dólares, o que aconteceu pela primeira vez desde maio. Os analistas atribuem a descida do preço, nos mercados financeiros, às perspetivas reforçadas de um possível acordo de paz na Ucrânia, que pode levar a um aumento da oferta de petróleo no mercado.

O petróleo Brent atingiu os 59,80 dólares, baixando mais de 1% nas últimas horas, ao passo que o petróleo norte-americano (o WTI) oscila perto dos 56 dólares por barril.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, congratulou-se na segunda-feira com os “progressos” nas negociações com os EUA para pôr fim à guerra com a Rússia. “Estamos hoje mais perto do que nunca” de um acordo, afirmou, por seu lado, Donald Trump.

Os preços do petróleo têm estado sob pressão nos últimos dias, penalizados por receios de um excesso de oferta em 2026. Relatórios recentes de entidades do setor — nomeadamente da OPEP e da Agência Internacional da Energia (AIE) — apontam para um aumento da produção e uma procura fraca no próximo ano, cenário que reforça a probabilidade de um desequilíbrio entre oferta e procura.

Estas perspetivas acabaram por anular o impacto do agravamento dos riscos geopolíticos nos mercados de crude, em particular a possibilidade de um conflito mais amplo entre os EUA e a Venezuela.