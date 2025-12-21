Os EUA voltaram a intercetar uma embarcação ao largo da costa da Venezuela, em águas internacionais, avança a agência Reuters. É a segunda no fim de semana e a terceira em poucos dias. A informação foi confirmada por dois responsáveis norte-americanos.
Até ao momento não se sabe qual a embarcação intercetada nem a localização específica em que está a decorrer a segunda operação do género neste fim de semana.
Na segunda-feira, o ataque a embarcações que os EUA garantiram que transportavam drogas da Venezuela provocou oito mortos. A pressão de Trump sobre o regime de Maduro (que, garantiu, é ele próprio líder de um cartel de droga) tem vindo a aumentar, com o envio de navios americanos para patrulhar a costa venezuelana e a sugestão de que a campanha pode chegar mesmo a território venezuelano.
Há quatro dias, os Estados Unidos decidiram classificar a Venezuela como um estado “terrorista”, segundo relevou Donald Trump, que anunciou também que iria impor um “bloqueio total e completo aos petroleiros” na entrada e saída do país. Numa publicação longa na rede social Truth Social, em que declarou o regime como “TERRORISTA” em letras maiúsculas, Trump frisou que o país está “completamente cercado” pela “maior Armada de sempre na História da América do Sul” e que esta só vai aumentar.
“A América não vai permitir que criminosos, terroristas ou outros países que roubem, ameacem e magoem o nosso país, assim como não vai permitir que um regime hostil leve o nosso petróleo, território ou quaisquer outros bens”, acrescentou o Presidente dos EUA.
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025