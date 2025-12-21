Os EUA voltaram a intercetar uma embarcação ao largo da costa da Venezuela, em águas internacionais, avança a agência Reuters. É a segunda no fim de semana e a terceira em poucos dias. A informação foi confirmada por dois responsáveis norte-americanos.

Até ao momento não se sabe qual a embarcação intercetada nem a localização específica em que está a decorrer a segunda operação do género neste fim de semana.

Na segunda-feira, o ataque a embarcações que os EUA garantiram que transportavam drogas da Venezuela provocou oito mortos. A pressão de Trump sobre o regime de Maduro (que, garantiu, é ele próprio líder de um cartel de droga) tem vindo a aumentar, com o envio de navios americanos para patrulhar a costa venezuelana e a sugestão de que a campanha pode chegar mesmo a território venezuelano.

Há quatro dias, os Estados Unidos decidiram classificar a Venezuela como um estado “terrorista”, segundo relevou Donald Trump, que anunciou também que iria impor um “bloqueio total e completo aos petroleiros” na entrada e saída do país. Numa publicação longa na rede social Truth Social, em que declarou o regime como “TERRORISTA” em letras maiúsculas, Trump frisou que o país está “completamente cercado” pela “maior Armada de sempre na História da América do Sul” e que esta só vai aumentar.

“A América não vai permitir que criminosos, terroristas ou outros países que roubem, ameacem e magoem o nosso país, assim como não vai permitir que um regime hostil leve o nosso petróleo, território ou quaisquer outros bens”, acrescentou o Presidente dos EUA.