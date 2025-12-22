É uma nova tentativa para convencer os acionistas da Warner Bros Discovery a optarem pela oferta da Paramount, em vez da da Netflix. Larry Ellison, co-fundador da Oracle, pai do CEO da Paramount e um dos homens mais ricos do mundo, vai garantir pessoalmente 40,4 mil milhões de dólares da oferta de mais de 100 mil milhões de dólares. Este compromisso visa tornar mais atrativa a proposta para comprar a WBD.

A notícia surge depois de, na semana passada, o conselho de administração da Warner Bros Discovery ter recomendando aos acionistas que rejeitassem a proposta da Paramount. A administração da gigante de entretenimento reiterava o apoio à Netflix, sublinhando que determinaram “de forma unânime” que a oferta de 108,4 mil milhões de dólares na Paramount não tinha em conta “os melhores interesses da WBD e dos seus acionistas” e que não estava à altura dos critérios de “uma proposta superior”.

Na carta aos acionistas, a WBD afirmava que a oferta hostil da Paramount não envolvia um compromisso dos Ellison, apesar de o CEO David Ellison ter garantindo que a oferta tinha o apoio da família. “É proposto que confiem num fundo fiduciário revogável desconhecido e opaco para a certeza de financiamento desta operação importante”, notavam.

A intervenção de Larry Ellison, que foi divulgada esta segunda-feira pela imprensa norte-americana, procura agora dissipar estas dúvidas. Segundo a CNN, além da promessa dos 40,4 mil milhões de dólares (34 mil milhões de euros), Larry Ellison concordou em manter o seu fundo fiduciário. Por outro lado, a Paramount assegurou que vai publicar os registos que provam que esse fundo conta com 1,16 mil milhões de ações da Oracle, a tecnológica de software para empresas fundada em 1977. A informação sobre o fundo tinha sido posta em causa pelo conselho da WBD.

Uma outra novidade é que a Paramount aumentou de 5 mil milhões para 5,8 mil milhões o valor de uma compensação, caso o negócio não se concretize devido ao ‘não’ dos reguladores. Iguala, deste modo, esse aspeto da proposta da Netlix. Uma questão que não mudou é o valor total que a gigante de entretenimento está disposta a pagar pela totalidade da empresa, incluindo o negócio de canais de televisão por cabo.

A proposta da Paramount é de 30 dólares por ação da WBD, em dinheiro, uma oferta que foi descrita pela administração da Warner Bros como “ilusória”. A Netflix, por sua vez, oferece 27,75 dólares por ação da WBD, através da combinação do pagamento de 23,25 dólares em dinheiro e os restantes 4,5 dólares em ações da Netflix. A empresa, porém, não está interessada nos canais de televisão, como o Discovery Channel e CNN, ao contrário da Paramount.

Até agora, o conselho de diretores da Warner Bros Discovery tem rejeitado as várias propostas da Paramount. Para já não é claro como vão reagir à nova oferta.