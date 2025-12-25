Após um pouco menos de 10 horas na pista de testes da UTAC, em Marrocos, o Renault Filante conseguiu percorrer 1008 km a uma velocidade média 102 km/h e sem recarregar a bateria, que ainda possuía 11% de energia no momento em que se deu por terminada a demonstração. A Renault tinha como objectivo provar que era possível percorrer mais de 1000 km a um ritmo normal de autoestrada e sem parar para recarregar, a bordo de um veículo eléctrico equipado com uma bateria com a capacidade similar à de um Renault Scenic E-Tech. Com os pilotos a conduzir a uma velocidade de 110 km/h, a marca francesa conseguiu respeitar uma velocidade média acima de 100 km/h, apesar das paragens para troca de condutor, chamando a si o recorde. Justificou igualmente a denominação completa escolhida para o protótipo: Filante Record 2025. E no final, após os 1008 km percorridos com um consumo médio de 7,8 kWh/100 km, os 11% de energia que ainda restavam na bateria permitiriam percorrer uns adicionais 120 km.

A direcção "by wire" permitiu reduzir o peso e deu mais liberdade aos estilistas para optimizar a aerodinâmica 10 fotos

Apesar do sucesso da exibição, o Filante está longe de ser um veículo de produção corrente, similar aos restantes eléctricos da marca francesa. O peso de apenas 1000 kg do protótipo resulta do recurso a uma maior quantidade de materiais leves (e dispendiosos) para fabricar o chassi e a carroçaria do Filante, da mesma forma que, para conseguir o apuro aerodinâmico que o protótipo revela, foram necessárias inúmeras horas no túnel de vento do construtor, o que deu origem a um protótipo diferente do que foi apresentado no início de 2025.

O Renault 40 cv de 1925 inspirou as formas do novo Filante de 2025 5 fotos

Simultaneamente, com as formas do novo protótipo, a Renault pretendia homenagear os modelos que construiu no passado para bater recordes — ainda que de outro tipo —, como o Renault 40 cv de 1925 ou o Renault Étoile Filante de 1956.

Em 1956 era assim o Renault Filante, para bater recordes de velocidade 5 fotos

Se o chassi e a carroçaria nada têm a ver com os eléctricos de série comercializados pelo construtor, já o mesmo não acontece com a mecânica, idêntica aos modelos eléctricos que se podem encontrar nos concessionários da marca. O motor é similar aos que a Renault monta nos seus modelos mais recentes, sendo produzido na sua fábrica de unidades motrizes, enquanto a bateria, com uma capacidade útil de 87 kWh, é exactamente igual à instalada nos Scenic E-Tech.

Adrien Cortesi

O Filante Record 2025 assume-se, também, como um “veículo-laboratório”, que a Renault utiliza para colocar à prova novas tecnologias, como os sistemas de direcção e de travagem by wire, que abrem a porta a soluções necessárias para os veículos actuais, uma vez que permitem poupar peso, mas que serão igualmente determinantes nos carros de amanhã, sobretudo quando o objectivo for equipá-los com condução autónoma. Até os materiais leves utilizados no Filante poderão vir a ser utilizados num futuro próximo nos automóveis de série, na medida em que o peso elevado é uma das maiores limitações num veículo eléctrico.