Acompanhe o nosso artigo em direto sobre a situação na Venezuela.
A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, condenou nesta segunda-feira o ataque militar dos Estados Unidos na Venezuela, afirmando que a intervenção externa “nunca trouxe democracia” e que o continente americano “pertence aos povos” que o habitam.
“O México mantém firmemente a posição de que os Estados Unidos não pertencem a nenhuma doutrina nem a nenhuma potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem”, disse Sheinbaum, na sua conferência de imprensa diária.
A chefe de Estado reiterou a rejeição do seu Governo ao ataque militar norte-americano contra a Venezuela, no qual foram capturados, no passado sábado, o Presidente Nicolás Maduro e a sua mulher, Cilia Flores.
Segundo Sheinbaum, a história da América Latina demonstra que a intervenção nos assuntos internos de outros países não produziu resultados positivos.
“Rejeitamos categoricamente a intervenção nos assuntos internos de outros países. A história da América Latina é clara e incontestável. A intervenção nunca trouxe democracia, nunca gerou bem-estar ou estabilidade duradoura”, disse a Presidente do México.