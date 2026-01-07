António José Seguro continua na liderança das sondagens divulgadas da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. No inquérito publicado esta quarta-feira, o candidato presidencial apoiado pelo PS passou de 20,7% das intenções de voto para 21%, registando uma ligeira subida face aos resultados partilhados na terça-feira.

O apoio por André Ventura também cresceu (19,6%), mas o líder do Chega mantém-se em segundo lugar. A grande novidade desta sondagem é o último lugar do pódio, que passa agora a ser ocupado por João Cotrim de Figueiredo (18%) pela primeira vez, após ter ultrapassado Henrique Gouveia e Melo (17,2%). Luís Marques Mendes (16%), apesar de um ligeiro crescimento das intenções de voto, continua a ocupar o quinto lugar.

À esquerda, entre aqueles que não estão envolvidos neste grande empate a cinco para ver quem segue em frente para a segunda volta das eleições de 18 de janeiro, Catarina Martins (3,3%) volta a ultrapassar António Filipe (2,7%), enquanto Jorge Pinto cai para o último lugar, atrás de Manuel João Vieira.

António José Seguro (21,0%) André Ventura (19,6%) João Cotrim de Figueiredo (18,0%) Henrique Gouveia e Melo (17,2%) Luís Marques Mendes (16,0%) Catarina Martins (3,3%) António Filipe (2,7%) Manuel João Vieira (1,0%) Jorge Pinto (0,7%)

Para os resultados conhecidos esta quarta-feira, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.