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O comissário europeu da Defesa e Espaço defendeu esta quinta-feira no parlamento português a criação de um Conselho de Segurança Europeu, composto por cinco países grandes e outros cinco rotativos, além das instituições europeias, para debater “os grandes temas”.

“Temos de criar uma verdadeira união de defesa europeia”, avisou esta quinta-feira Andrius Kubilius, durante uma audição conjunta pelas comissões parlamentares de Assuntos Europeus e de Defesa.

Um Conselho Europeu de Defesa, que seria composto por cinco países fixos e outros cinco rotativos, além dos presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, serviria como “uma plataforma onde os grandes temas poderiam ser discutidos, de uma forma intelectual, e ser implementados”, sustentou.

Perante um cenário de eventual saída dos cerca de 100 mil efetivos norte-americanos, “que constituem a espinha dorsal da defesa europeia”, a Europa tem de decidir “como os substituir”, avisou.

“Temos de ter, em primeiro lugar, uma plataforma onde debater estes grandes temas, e que eu não vejo que exista neste momento”, referiu.

Comissário destaca “bom desempenho” de Portugal

Portugal “está a usar o dinheiro de uma forma muito inteligente, também para as capacidades espaciais, que se estão a tornar cruciais”, referiu o responsável. Kubilius disse ter visitado projetos “muito impressionantes”, afirmando que Portugal “pode ser um exemplo muito bom”.

“Temos de saber o que é que significa este investimento de seis mil milhões de euros em defesa real por Portugal”, referiu, acrescentando: “O dinheiro vai chegar em breve”.

O comissário lituano comentou que Portugal investe, normalmente, mil milhões de euros por ano em defesa real.