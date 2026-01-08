A Dinamarca considerou nesta quinta-feira a reunião na próxima semana com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para discutir a questão da Gronelândia como um passo em frente no processo de diálogo entre os países.

“Este é um diálogo necessário e que o Governo [dinamarquês] solicitou, juntamente com o Executivo da Gronelândia”, disse o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, à emissora pública dinamarquesa DR, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter reiterado nos últimos dias interesse em adquirir a Gronelândia por razões de segurança nacional.

Na quarta-feira, Rubio confirmou no Capitólio que se vai reunir na próxima semana em Washington com diplomatas dinamarqueses, um encontro que o homólogo dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, tinha solicitado dois dias antes e que contará também com a presença da conselheira dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt.

“Penso que esta é uma grande notícia, porque mostra que agora teremos a oportunidade de conversar diretamente e não através dos meios de comunicação social”, afirmou Poulsen.

Na quarta-feira, a Casa Branca insistiu que a diplomacia é a primeira opção de Trump para assumir o controlo da Gronelândia, embora sem descartar outros cenários, como uma ação militar, sobre a qual o chefe de Estado norte-americano e outros membros da administração têm especulado recentemente.

Rasmussen tinha declarado, na terça-feira, que a Dinamarca não pode concordar com o pedido dos EUA para ceder a Gronelândia e, por isso, pediu respeito pelo que considera ser uma “linha vermelha”.

A Dinamarca e a Gronelândia receberam nos últimos dias o apoio expresso de vários países europeus, reiterado na quarta-feira pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da França, Alemanha e Polónia.

“A Gronelândia não está à venda e não pode ser comprada”, sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot.

Barrot insistiu que “a Dinamarca pode contar com a solidariedade da União Europeia”, depois de ter observado que a França “iniciou reflexões”, que pretende partilhar com os Estados-membros da UE, sobre como defender os seus interesses “caso sejam ameaçados”, numa referência direta às declarações de Trump.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês acrescentou que isso implicaria o estabelecimento de um mecanismo “para dissuadir qualquer forma de ameaça aos seus interesses”, mas evitou usar a palavra retaliação, como tinha feito horas antes ao anunciar a iniciativa.

A Gronelândia — território autónomo da Dinamarca — tem uma população de aproximadamente 57.000 mil habitantes num território de 2,1 milhões de quilómetros quadrados [80% dos quais permanentemente cobertos de gelo] e depende das receitas da pesca e da ajuda económica anual da Dinamarca, que cobre cerca de metade do orçamento da ilha.