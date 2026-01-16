Ventura: "Não precisamos de três Salazares, um André Ventura vai pôr este país na ordem"

André Ventura falou no plural para dizer que estes partidos passaram “anos a lutar contra o regresso do socialismo ao poder em Portugal”. E para logo questionar: “Passámos anos a dizer que o PS, pela corrupção que tinha transportado, mas também pelo caos na saúde, na imigração, estava nos antípodas do que nós queríamos. Ora, como é que devemos achar que um primeiro-ministro não pode ser socialista, mas o Presidente da República já pode?”

Ainda que considere a “eleição é muito mais importante do que o PSD e outros partidos vão fazer”, assumiu que “haverá importância no dia seguinte”. “Se o primeiro-ministro ficar em silêncio, e a tomar por bem as notícias que hoje vi no Expresso e na SIC em relação ao facto que o primeiro-ministro preferia António José Seguro do que a mim, então isso diz muito do primeiro-ministro de Portugal”, insistiu.

“Foi com este homem [André Ventura] que está aqui, com este partido, com este movimento que negociou as leis da imigração, da nacionalidade, a descida do IRC, foi com este partido que tentou alterar leis em matéria de Saúde, de organização de saúde, leis laborais, etc, como é que prefere um candidato socialista?”, voltou a perguntar.

Questionado sobre se o facto de o PSD não se decidir entre um apoio a Chega e PS normaliza o partido que lidera, Ventura desvalorizou, frisando que “isso normaliza 50 anos de corrupção entre os dois partidos” e concluindo que a partir de segunda-feira a escolha é entre o candidato que quer “romper o socialismo e um que, provavelmente, vai ser a continuidade do socialismo”.

“Não precisamos de três Salazares, um André Ventura vai pôr este país na ordem”

No comício de encerramento de campanha, também em Lisboa, André Ventura recuperou as palavras polémicas já como candidato presidencial, quando disse que Portugal precisava de “três Salazares” para reiterar que “um André Ventura vai pôr este país na ordem”.

Durante longos segundos, o presidente do Chega enumerou cenários em que dispensa os votos dos portugueses, para que “não vão ao engano”, frisando que não o deve fazer “quem quer mais imigração descontrolada, mais mesquitas em Portugal, quem acha que crucifixos devem sair das escolas, quem está a gostar de ver este espetáculo do José Sócrates, quem acha bem que estado social tem de ser bar aberto de distribuição de subsídios”.

“Nunca me peçam para ser o candidato das generalidades redondas. Não quero estar do lado dos que ganham eleições, quero estar do lado dos que transformaram o país.” E, neste sentido, voltou a avisar que “não vai haver nem mais um cêntimo” para “todas as associações, institutos, organizações que andarem nas escolas, universidades e instituições civis a promover ideologia de género e que ser humano não é o ser humano”.

E avisou: “Sou daqueles que não vergam facilmente. Comecei campanha a dizer que país precisava de três Salazares e tinha razão. (…) Não precisamos de três Salazares, um André Ventura vai pôr este país na ordem.”