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O Exército israelita começou nesta segunda-feira uma ampla operação na cidade de Hebron, na Cisjordânia, afirmando que irá durar vários dias.

“As forças de segurança lançaram uma ampla operação antiterrorista em Hebron”, na Cisjordânia ocupada, disse o exército num breve comunicado, acrescentando que as suas forças visam “desmantelar as infraestruturas terroristas, erradicar a posse ilegal de armas e melhorar a segurança na área”.

As autoridades palestinianas ainda não reagiram a estas novas incursões militares no território.

O exército israelita afirmou ainda que “a operação deverá continuar por vários dias”, sublinhando que durante este período “haverá uma maior movimentação de elementos das Forças de Defesa de Israel (FDI) na área de operações”, sem adiantar mais pormenores.

As operações do exército de Israel e os ataques de colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental fizeram quase 1.050 mortos palestinianos desde que este tipo de ações se intensificou em 7 de outubro de 2023 — quando teve início a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas —, tendo sido registado números recorde de mortes nestes territórios durante os primeiros nove meses desse ano.