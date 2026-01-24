A tempestade Fern atingiu o sul dos EUA na sexta-feira, fazendo sentir os seus efeitos mais adversos este sábado, paralisando uma parte significativa do país e sendo capaz de provocar danos comparáveis aos de um furacão.

Na noite de sexta-feira, a chegada da tempestade fez sentir-se com queda de chuva gelada e granizo em partes do Texas, e neve e granizo em Oklahoma. Desde então, a neve e a precipitação começaram a estender-se pelo sul, prevendo-se que chegue até ao Maine, no extremo nordeste do país, esta segunda-feira, deixando um manto de cerca de 30 centímetros de neve, que deve estender-se de Washington a Nova Iorque e Boston.

Ao todo, 18 governadores declararam o estado de emergência nos seus estados, com isso afetando a vida de cerca de 182 milhões de pessoas. Esta sexta-feira, os meteorologistas dos EUA previram que a Fern possa afetar até 220 milhões, ou seja, quase dois terços da população do país, atingindo 34 estados.

A tempestade já começou a causar fortes paralisações no país, com a queda forte de neve e a formação de gelo a obrigar ao corte de autoestradas. No ar, a situação não é melhor; segundo a plataforma Flightaware, entre sexta-feira e a próxima segunda-feira, já foram cancelados mais de 13 mil voos.

Outro dos efeitos adversos da tempestade é a interrupção do fornecimento elétrico. De acordo com o website Power Outage, que monitoriza cortes de energia, há mais de 111 mil consumidores sem eletricidade, sendo que a maioria se concentra nos estados do Texas (cerca de 55 mil), Louisiana (mais de 14 mil) e Novo México (10,5 mil), todos eles localizados no sul do país.

Algumas universidades no sul dos Estados Unidos cancelaram as aulas previstas para segunda-feira, incluindo a Universidade da Carolina do Norte e o campus principal da Universidade do Mississippi, em Oxford. Em preparação para um longo fim de semana de temperaturas geladas, os norte-americanos esvaziaram os supermercados um pouco por todas as zonas que se previa serem afetadas pela tempestade.

Shoppers across the US rushed to supermarkets on January 23 to stock up on household essentials, leaving many stores stripped of supplies, as a major snowstorm is forecast to bring heavy snow and dangerously cold temperatures to large parts of the country pic.twitter.com/CL4Ma9lal7 — TRT World (@trtworld) January 24, 2026

A Charlotte grocery store: two nights out from the ice storm. Shelves for: Bread- Water- Paper Towels- Toilet Paper pic.twitter.com/Obs5VfqkMY — Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) January 23, 2026

O governo federal colocou cerca de 30 equipas de busca e salvamento em estado de alerta. De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), as autoridades disponibilizaram mais de 7 milhões de refeições, 600 mil cobertores e 300 geradores em toda a área que a tempestade deverá atravessar.

O Presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais na sexta-feira que o seu Governo está a coordenar esforços com as autoridades estaduais e locais e que “a FEMA está totalmente preparada para responder”.

Quando a tempestade passar, o degelo pode demorar algum tempo, sendo que o gelo pode adicionar centenas de quilos às linhas de energia e ramos de árvores, tornando-os suscetíveis de quebrar, especialmente se o vento se fizer sentir.

Uma forte onda de frio há cinco anos derrubou grande parte da rede elétrica do Texas, deixando milhões de pessoas sem energia por dias e resultando em centenas de mortes. As empresas de serviços públicos mobilizaram, desta vez, milhares de funcionários para tentar prevenir os cortes de energia.