A tempestade Fern atingiu o sul dos EUA na sexta-feira, fazendo sentir os seus efeitos mais adversos este sábado, paralisando uma parte significativa do país e sendo capaz de provocar danos comparáveis aos de um furacão.

Na noite de sexta-feira, a chegada da tempestade fez sentir-se com queda de chuva gelada e granizo em partes do Texas, e neve e granizo em Oklahoma. Desde então, a neve e a precipitação começaram a estender-se pelo sul, prevendo-se que chegue até ao Maine, no extremo nordeste do país, esta segunda-feira, deixando um manto de cerca de 30 centímetros de neve, que deve estender-se de Washington a Nova Iorque e Boston.

Tempestade severa afetará mais de 160 milhões de norte-americanos. Granizo, neve intensa e muito frio marcam este fim-de-semana

Ao todo, 18 governadores declararam o estado de emergência nos seus estados, com isso afetando a vida de cerca de 182 milhões de pessoas. Esta sexta-feira, os meteorologistas dos EUA previram que a Fern possa afetar até 220 milhões, ou seja, quase dois terços da população do país, atingindo 34 estados.

A tempestade já começou a causar fortes paralisações no país, com a queda forte de neve e a formação de gelo a obrigar ao corte de autoestradas. No ar, a situação não é melhor; segundo a plataforma Flightaware, entre sexta-feira e a próxima segunda-feira, já foram cancelados mais de 13 mil voos.

Outro dos efeitos adversos da tempestade é a interrupção do fornecimento elétrico. De acordo com o website Power Outage, que monitoriza cortes de energia, há mais de 111 mil consumidores sem eletricidade, sendo que a maioria se concentra nos estados do Texas (cerca de 55 mil), Louisiana (mais de 14 mil) e Novo México (10,5 mil), todos eles localizados no sul do país.

Algumas universidades no sul dos Estados Unidos cancelaram as aulas previstas para segunda-feira, incluindo a Universidade da Carolina do Norte e o campus principal da Universidade do Mississippi, em Oxford. Em preparação para um longo fim de semana de temperaturas geladas, os norte-americanos esvaziaram os supermercados um pouco por todas as zonas que se previa serem afetadas pela tempestade.

O governo federal colocou cerca de 30 equipas de busca e salvamento em estado de alerta. De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), as autoridades disponibilizaram mais de 7 milhões de refeições, 600 mil cobertores e 300 geradores em toda a área que a tempestade deverá atravessar.

O Presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais na sexta-feira que o seu Governo está a coordenar esforços com as autoridades estaduais e locais e que “a FEMA está totalmente preparada para responder”.

Quando a tempestade passar, o degelo pode demorar algum tempo, sendo que o gelo pode adicionar centenas de quilos às linhas de energia e ramos de árvores, tornando-os suscetíveis de quebrar, especialmente se o vento se fizer sentir.

Uma forte onda de frio há cinco anos derrubou grande parte da rede elétrica do Texas, deixando milhões de pessoas sem energia por dias e resultando em centenas de mortes. As empresas de serviços públicos mobilizaram, desta vez, milhares de funcionários para tentar prevenir os cortes de energia.