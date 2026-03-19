A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Castelo Branco registou no ano passado, um total de 4.840 crimes na sua área de intervenção, o que corresponde a mais 130 crimes face a 2024, divulgou esta quinta-feira esta força de segurança.

Segundo os dados disponibilizados esta quinta-feira pelo Comando Territorial de Castelo Branco, em 2025, do total de 4.840 crimes registados, 2.059 foram contra o património, 1.547 contra as pessoas, 822 contra a vida em sociedade e 259 previstos em legislação avulsa ao Código Penal, em que se incluem crimes relacionados com condução sob o efeito do álcool ou estupefacientes.

De acordo com os dados divulgados pelo major Jorge Massano, oficial superior responsável pelas relações-públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, no mesmo período foram ainda participados 99 contra o Estado, 40 respeitantes a animais de companhia e 14 contra a identidade cultural e integridade pessoal.

No âmbito do patrulhamento comunitário inserido no programa Sensos Sénior, os militares da GNR sinalizaram ainda 2.313 idosos, mais 73, comparativamente a 2024.

Em 2025, os 692 militares em serviço neste Comando Territorial, que abrange o distrito de Castelo Branco, realizaram 38.120 patrulhamentos em toda a área de jurisdição da GNR, percorrendo um total de 2.758.735 quilómetros.

Este ano, a cerimónia militar das comemorações do 17.º aniversário do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco decorrem na cidade do Fundão, no dia 28, a partir das 11h00 e conta com a presença do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Ainda no âmbito das comemorações, vai ser realizado um almoço convívio de reformados e reservistas da GNR, no sábado, na cidade do Fundão, onde à noite haverá um concerto da Banda Sinfónica da GNR, a partir das 21h30, no Pavilhão Multiusos.

No domingo, decorre uma missa de Ação de Graças na Sé Catedral de Castelo Branco, às 12h00.

A GNR irá ainda realizar uma exposição das valências e meios, no dia 26, a partir das 9h00, no Centro Cívico — Jardim Municipal do Fundão.