O secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou esta quinta-feira, em Bruxelas, “a cooperação exemplar” entre a União Europeia (UE) e a Organização das Nações Unidas (ONU), depois de ter participado na reunião do Conselho Europeu.

“A União Europeia e as Nações Unidas têm uma cooperação exemplar”, salientou Guterres, destacando que o bloco europeu tem sido um apoio fundamental para a ONU e o multilateralismo.

O responsável das Nações Unidas considerou também que a UE poderá ter “um papel absolutamente central nos esforços para criar uma ordem internacional, baseada no primado da lei”, que resulte em mais justiça e mais ação climática.

António Guterres tem esta quinta-feira, a convite do também ex-primeiro ministro português e agora líder do Conselho Europeu, António Costa, um almoço de trabalho com os líderes da UE, à margem da cimeira europeia, com quem debateu a situação internacional.