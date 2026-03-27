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Gaza recebeu esta sexta-feira uma maratona pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Palestina. Cerca de 300 participantes correram pelas ruas da cidade numa prova que marca o regresso do desporto organizado à Faixa de Gaza, depois de mais de dois anos de interrupção devido à guerra iniciada a 7 de outubro de 2023.

Para Mahmoud Abu Sbeitan, um dos participantes, voltar a correr pelas ruas da cidade palestiniana foi uma “sensação maravilhosa depois de uma pausa no desporto de mais de dois anos”, afirmou à Associated Press.

Kamel Khatib, outro dos participantes, concorda com Mahmoud. Apesar de já ter sido difícil andar a pé pela rua Salah al-Din — onde aconteceu a corrida — Kamel está feliz. “Hoje estamos a participar numa maratona e isto é uma sensação maravilhosa”, afirmou.

Os corredores vestiram t-shirts brancas com números nas costas e no peito, fornecidas pela Al Fares Al Shahm, a fundação humanitária dos Emirados Árabes Unidos que organizou a prova, para percorrerem quatro quilómetros. Não em fuga, mas num gesto de celebração de um dia mais próximo da normalidade em Gaza.