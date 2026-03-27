6 de abril. O Presidente norte-americano, Donald Trump, estendeu o prazo que deu ao Irão para chegar a um acordo com os Estados Unidos da América (EUA). Os iranianos tinham até esta sexta-feira para encetar negociações com Washington antes de as suas infraestruturas energéticas serem atacadas “como nunca”, mas a Casa Branca decidiu dar mais dez dias, negando as informações de que Teerão tenha rejeitado negociar — aliás, nas palavras do chefe de Estado, é o Irão que está a “implorar” para que a guerra termine.

Entre avanços e recuos, o Irão mantém a posição de que não deseja negociar e deu conta de que os Estados Unidos ainda não responderam à contraproposta de cinco pontos. Entretanto, o regime iraniano voltou a sofrer mais uma baixa: o chefe da Marinha da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, foi morto por Israel num ataque que também matou o vice-diretor dos serviços de informações navais, Behnam Rezaei.

No terreno, Israel e os Estados Unidos voltaram a atacar vários pontos da infraestrutura militar iraniana, incluindo fábricas de munições e de armamento. Para fazer face às baixas e às dificuldades de recrutamento, a Guarda Revolucionária baixou a idade mínima para recrutar na Basij — milícia paramilitar que garante a segurança do regime e vigia as ruas — para os 12 anos, destinando aos mais novos as tarefas de patrulha e logística.

Pode recordar os acontecimentos de quarta-feira aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo desta quinta-feira, dia 26 de março:

No Irão As IDF confirmaram a morte do chefe da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, Alireza Tangsiri , num ataque na cidade costeira de Bandar Abbas. No mesmo incidente, foi morto o vice-diretor dos serviços de informações navais, Behnam Rezaei . Os dois homens foram acusados por Israel de serem os principais responsáveis pelos bloqueios no Estreito de Ormuz.

, num ataque na cidade costeira de Bandar Abbas. No mesmo incidente, foi morto o vice-diretor dos serviços de informações navais, . Os dois homens foram acusados por Israel de serem os principais responsáveis pelos bloqueios no Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e Israel realizaram fortes ataques em Mashhad , a segunda cidade mais populosa do país, visando o Aeroporto Internacional, que alberga bases aéreas e de aviação do Exército.

, a segunda cidade mais populosa do país, visando o Aeroporto Internacional, que alberga bases aéreas e de aviação do Exército. Houve mais ataques às fábricas de armamento: Israel atacou o complexo militar de Parchin e uma fábrica de munições em Esfahan .

e uma fábrica de munições em . As Forças de Defesa de Israel atacaram locais onde as Forças Quds (unidade de tropas de elite da Guarda Revolucionária) desenvolvem armas.

(unidade de tropas de elite da Guarda Revolucionária) desenvolvem armas. Israel levou a cabo um ataque contra um dos maiores locais onde o Irão produz armas em Esfahan , que depois exporta para os membros do seu Eixo de Resistência, como os Houthis e o Hezbollah.

, que depois exporta para os membros do seu Eixo de Resistência, como os Houthis e o Hezbollah. EUA e Israel atacaram a base aérea Artesh em Shiraz , com o objetivo de continuar a manter a superioridade no ar em todo o Irão.

, com o objetivo de continuar a manter a superioridade no ar em todo o Irão. Washington e Telavive também atacaram uma das sedes da Guarda Revolucionária em Hamedan , onde as autoridades do regime iraniano planeiam como combater ameaças internas.

, onde as autoridades do regime iraniano planeiam como combater ameaças internas. O Irão deu conta de 87 mil edifícios civis danificados pelos ataques israelo-americanos.

civis danificados pelos ataques israelo-americanos. O regime iraniano denunciou que os ataques de Israel e dos EUA causaram a destruição de quatro edifícios residenciais em Urmia , morrendo ainda uma pessoa em Teerão.

, morrendo ainda uma pessoa em Teerão. Em termos diplomáticos, o Irão alega que os Estados Unidos ainda não responderam às cinco contrapropostas apresentadas em resposta ao alegado plano de 15 pontos norte-americanos.

apresentadas em resposta ao alegado plano de 15 pontos norte-americanos. O Presidente norte-americano disse que os negociadores iranianos “são muito diferentes e estranhos”, estando a “implorar” por um acordo, contrariando a versão de Teerão. Ainda assim, o líder dos Estados Unidos avisou que o Irão tem de “manter a seriedade” ou será bombardeado intensamente.

por um acordo, contrariando a versão de Teerão. Ainda assim, o líder dos Estados Unidos avisou que o Irão tem de “manter a seriedade” ou será bombardeado intensamente. Sublinhando que as negociações estão a correr bem, Donald Trump deu mais dez dias ao regime iraniano antes de atacar as infraestruturas energéticas do Irão. Os Estados Unidos estão a planear um “último grande ataque” ao Irão.

antes de atacar as infraestruturas energéticas do Irão. Os Estados Unidos estão a planear um “último grande ataque” ao Irão. Face às dificuldades em mobilizar homens, a Guarda Revolucionária baixou oficialmente a idade mínima de recrutamento na Basij — milícia paramilitar que garante a segurança do regime e vigia as ruas — para os 12 anos , destinando aos mais novos tarefas de patrulha e logística.

, destinando aos mais novos tarefas de patrulha e logística. Os Estados Unidos atacaram já dois terços das fábricas em que o Irão produz mísseis e drones.

das fábricas em que o Irão produz mísseis e drones. Segundo avança a Reuters, a ala mais dura do regime intensificou internamente os apelos para o desenvolvimento imediato de armas nucleares e a retirada do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, considerado uma linha vermelha para Israel e para os Estados Unidos.

e a retirada do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, considerado uma linha vermelha para Israel e para os Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, falou ao telefone com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para defender a posição de que o bloqueio do Estreito de Ormuz é um direito legal de Teerão. Temendo uma invasão terrestre norte-americana, as Forças Armadas iranianas reforçaram a defesa da Ilha de Kharg com sistemas de defesa aérea portáteis, assim como minas terrestres e navais.

com sistemas de defesa aérea portáteis, assim como minas terrestres e navais. Sob intermediação do Paquistão, Israel e Estados Unidos removeram da lista de alvos a abater o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, e o porta-voz do Parlamento do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf. O objetivo consiste em continuar a ter intermediários no regime de Teerão, ainda que as IDF tenham insistido esta quinta-feira que vão continuar a eliminar altos dirigentes do regime iraniano.

Em Israel e no Líbano O Irão lançou oito vagas de mísseis contra Israel. Duas pessoas ficaram feridas em Telavive por causa de uma bomba de fragmentação.

contra Israel. Duas pessoas ficaram feridas em Telavive por causa de uma bomba de fragmentação. O Hezbollah anunciou que lançou 73 ataques contra alvos israelitas, resultando na morte de um civil em Nahariya, no norte de Israel.

contra alvos israelitas, resultando na morte de um civil em Nahariya, no norte de Israel. Um soldado israelita morreu no sul do Líbano , segundo avança o Hezbollah.

, segundo avança o Hezbollah. Registaram-se confrontos violentos em cidades no sul do Líbano, como Qantara e Deir Seryan , onde o Hezbollah utilizou mísseis antitanques e granadas para deter o avanço dos veículos blindados israelitas.

e , onde o Hezbollah utilizou mísseis antitanques e granadas para deter o avanço dos veículos blindados israelitas. Israel prepara o destacamento da 98.ª Divisão de Paraquedistas para o sul do Líbano, sendo esta a sexta divisão empenhada na criação do que as autoridades israelitas designam como nova zona de segurança.

para o sul do Líbano, sendo esta a sexta divisão empenhada na criação do que as autoridades israelitas designam como nova zona de segurança. As IDF anunciaram que eliminaram um alto comando da unidade antitanque do Hezbollah , responsável por ataques a comunidades do norte de Israel nos últimos dois anos.

, responsável por ataques a comunidades do norte de Israel nos últimos dois anos. Telavive voltou a bombardear a capital do Líbano, Beirute . Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência dos ataques.

. Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência dos ataques. No Líbano, o número de mortos subiu para mais de 1.110. No Golfo O Irão disparou 37 drones contra território da Arábia Saudita .

Contra o Bahrain , o Irão levou a cabo 19 ataques com drones e um míssil. Na sequência da “agressão iraniana”, as autoridades do reino deram conta de um incêndio na província de Muharraq.

, o Irão levou a cabo 19 ataques com drones e um míssil. Na sequência da “agressão iraniana”, as autoridades do reino deram conta de um incêndio na província de Muharraq. No Kuwait , o Irão atacou o emirado com um drone e seis mísseis balísticos. As Forças Armadas do país disseram que caíram em áreas inabitadas.

, o Irão atacou o emirado com um drone e seis mísseis balísticos. As Forças Armadas do país disseram que caíram em áreas inabitadas. As autoridades do Kuwait detiveram seis pessoas ligadas ao Hezbollah que estariam a planear assassinar líderes do país.

que estariam a planear assassinar líderes do país. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos deu conta de que intercetou 11 drones iranianos e 15 mísseis.

deu conta de que intercetou 11 drones iranianos e 15 mísseis. O ministro da Indústria dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, acusou o Irão de “terrorismo económico” .

. Duas pessoas morreram na sequência dos ataques iranianos contra a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. No resto do mundo